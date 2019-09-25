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19:20 (мск), источник: Vesti.kz

Фарм-клуб «Барыса» потерпел четвертое поражение подряд, а «Сарыарка» поднялась на четвертое место в конференции ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка», обыграв воронежский «Буран», поднялась на четвертое место во второй конференции Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Караганде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. Авторами шайб у победителей стали Иван Воробьев, Александр Панков, Марк Лыпкань и Эдгарс Сиксна.

В еще одном матче ВХЛ фарм-клуб «Барыса» «Номад», проиграв «Ростову» со счетом 1:2, потерпел четвертое поражение подряд.

Стоит отметить, что «Сарыарка» девятью очками в девяти матчах поднялась на четвертую строчку во второй конференции, обойдя усть-каменогорское «Торпедо», у которого девять очков в семи играх. Теперь усть-каменогорцы занимают пятое место. На последнем, 16-м, месте в этой конференции располагается «Номад», набравший в восьми матчах пять очков.

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