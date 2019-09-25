Фарм-клуб «Барыса» потерпел четвертое поражение подряд, а «Сарыарка» поднялась на четвертое место в конференции ВХЛ

Встреча в Караганде завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда. Авторами шайб у победителей стали Иван Воробьев, Александр Панков, Марк Лыпкань и Эдгарс Сиксна.

Стоит отметить, что «Сарыарка» девятью очками в девяти матчах поднялась на четвертую строчку во второй конференции, обойдя усть-каменогорское «Торпедо», у которого девять очков в семи играх. Теперь усть-каменогорцы занимают пятое место. На последнем, 16-м, месте в этой конференции располагается «Номад», набравший в восьми матчах пять очков.