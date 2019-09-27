«Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» победили российские клубы в ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» со счетом 5:4 обыграло «Ростов».

У хозяев в этом матче отличились Александр Тарасов (девятая минута), Андрей Караваев (19-я), Сергей Шестаков (20-я), Александр Шин (45-я) и Евгений Рымарев (46-я). У гостей в равных составах забили Ранис Миргалиев (первая минута) и Роман Опалев (19-я), а в большинстве — Егор Цветков (28-я) и Владислав Туник (54-я).

В Нур-Султане «Номад» со счетом 2:1 обыграл «Буран». На голы Самата Данияра в большинстве на 23-й минуте и Валентина Разумянка на 31-й гости ответили лишь шайбой Булата Байкеева на 40-й.

Со счетом 2:1 победила и «Сарыарка», которая принимала «Тамбов». У хозяев отличились Сергей Голоднюк на девятой минуте и Андрей Бирюков на 48-й, а у гостей — Сергей Ковальский на 35-й.