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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» победили российские клубы в ВХЛ

Казахстанские клубы сегодня, 27 сентября, сыграли домашние матчи против российских клубов в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Усть-каменогорское «Торпедо» со счетом 5:4 обыграло «Ростов».

У хозяев в этом матче отличились Александр Тарасов (девятая минута), Андрей Караваев (19-я), Сергей Шестаков (20-я), Александр Шин (45-я) и Евгений Рымарев (46-я). У гостей в равных составах забили Ранис Миргалиев (первая минута) и Роман Опалев (19-я), а в большинстве — Егор Цветков (28-я) и Владислав Туник (54-я).

В Нур-Султане «Номад» со счетом 2:1 обыграл «Буран». На голы Самата Данияра в большинстве на 23-й минуте и Валентина Разумянка на 31-й гости ответили лишь шайбой Булата Байкеева на 40-й.

Со счетом 2:1 победила и «Сарыарка», которая принимала «Тамбов». У хозяев отличились Сергей Голоднюк на девятой минуте и Андрей Бирюков на 48-й, а у гостей — Сергей Ковальский на 35-й.

С 11 очками «Сарыарка» идет четвертой, а «Торпедо» — пятым во второй конференции. Здесь же на 11-й строчке из 16 клубов расположился «Номад», у которого семь баллов.

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