«Сарыарка», «Торпедо» и «Номад» победили российские клубы в ВХЛ
Казахстанские клубы сегодня, 27 сентября, сыграли домашние матчи против российских клубов в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы сегодня, 27 сентября, сыграли домашние матчи против российских клубов в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
У хозяев в этом матче отличились Александр Тарасов (девятая минута), Андрей Караваев (19-я), Сергей Шестаков (20-я), Александр Шин (45-я) и Евгений Рымарев (46-я). У гостей в равных составах забили Ранис Миргалиев (первая минута) и Роман Опалев (19-я), а в большинстве — Егор Цветков (28-я) и Владислав Туник (54-я).
В
Со счетом 2:1 победила и «Сарыарка», которая принимала «Тамбов». У хозяев отличились Сергей Голоднюк на девятой минуте и Андрей Бирюков на 48-й, а у гостей — Сергей Ковальский на 35-й.
С 11 очками «Сарыарка» идет четвертой, а «Торпедо» — пятым во второй конференции. Здесь же на 11-й строчке из 16 клубов расположился «Номад», у которого семь баллов.