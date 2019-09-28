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17:28 (мск), источник: ТАСС

Дворец спорта в Барнауле открыли после реконструкции матчем ВХЛ-Б

ТАСС, 28 сентября. Дворец спорта «Титов-Арена» в Барнауле (Алтайский край) после реконструкции в субботу открыли матчем первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б) между местным клубом «Динамо-Алтай» и курганским «Юниором». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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Реконструкция началась в начале года. Во время ее проведения местный хоккейный клуб проводил матчи на резервной арене.

Победу в матче одержало «Динамо-Алтай» со счетом 4:3 в овертайме.

«Состоялась церемония, посвященная открытию первенства Высшей хоккейной лиги. Матч между командами “Динамо-Алтай” и “Юниор” (Курган) проходит при заполненных трибунах», — говорится в сообщении.

В церемонии открытия арены принял участие губернатор региона Виктор Томенко. «Хоккей в Алтайском крае любят, понимают, многие воспитанники играют на самых разных уровнях. Мы будем делать все, чтобы и наша команда выступала успешно, и наши гости чувствовали себя здесь комфортно, и все наши болельщики, любители хоккея получали удовольствие от замечательной игры», — цитирует пресс-служба Томенко.

Дворец получил название в честь советского космонавта уроженца Алтайского края Германа Титова. После реконструкции вместительность увеличилась с 3,8 тыс. до 4,6 тыс. зрителей.

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