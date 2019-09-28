Медали петербургского хоккеиста Белошейкина продали на аукционе за 4,7 тыс. евро
На аукционе Ebay проданы медали бывшего вратаря сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА Евгения Белошейкина. В коллекции было 17 наград.
На аукционе Ebay проданы медали бывшего вратаря сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА Евгения Белошейкина. В коллекции было 17 наград.
Продавец из Германии получил за медали петербуржца 4,7 тысячи евро, сообщает 28 сентября Championat.com. Они могли оказаться за пределами России в 90-х годах, когда бывший хоккеист страдал
Евгений Белошейкин во второй половине 1980-х считался наследником Владислава Третьяка. 18 ноября 1999 года 33-летний хоккеист покончил с собой.
В составе сборной СССР он становился победителем Олимпийских игр (1988) и чемпионата мира (1986).