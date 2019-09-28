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17:20 (мск), источник: Фонтанка

Медали петербургского хоккеиста Белошейкина продали на аукционе за 4,7 тыс. евро

На аукционе Ebay проданы медали бывшего вратаря сборной СССР и хоккейного клуба ЦСКА Евгения Белошейкина. В коллекции было 17 наград.

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Продавец из Германии получил за медали петербуржца 4,7 тысячи евро, сообщает 28 сентября Championat.com. Они могли оказаться за пределами России в 90-х годах, когда бывший хоккеист страдал из-за алкогольной зависимости и депрессии. По словам его знакомых, он продал награды, чтобы купить спиртное.

Евгений Белошейкин во второй половине 1980-х считался наследником Владислава Третьяка. 18 ноября 1999 года 33-летний хоккеист покончил с собой.

В составе сборной СССР он становился победителем Олимпийских игр (1988) и чемпионата мира (1986).

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