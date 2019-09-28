Медали петербургского хоккеиста Белошейкина продали на аукционе за 4,7 тыс. евро

Продавец из Германии получил за медали петербуржца 4,7 тысячи евро, сообщает 28 сентября Championat.com. Они могли оказаться за пределами России в 90-х годах, когда бывший хоккеист страдал из-за алкогольной зависимости и депрессии. По словам его знакомых, он продал награды, чтобы купить спиртное.