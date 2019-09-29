Воспитанник «Барыса» подписал контракт с американским клубом
Воспитанник столичного «Барыса» Глеб Шляйгер подписал контракт с американским клубом «Огден Мустангс», который выступает в Хоккейной лиге западных штатов. Об этом сообщает «Шайба.kz».
Воспитанник столичного «Барыса» Глеб Шляйгер подписал контракт с американским клубом «Огден Мустангс», который выступает в Хоккейной лиге западных штатов. Об этом сообщает «Шайба.kz».
— Я хотел бы лучше понять североамериканский стиль игры, прогрессировать и выиграть кубок с этой командой, — заявил хоккеист.
Ранее 17-летний форвард занимался в