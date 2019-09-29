Воспитанник «Барыса» подписал контракт с американским клубом

— Я хотел бы лучше понять североамериканский стиль игры, прогрессировать и выиграть кубок с этой командой, — заявил хоккеист.

Ранее 17-летний форвард занимался в детско-юношеской школе «Барыса». В прошлом сезоне он сыграл в молодежной лиге Казахстана 22 матча и набрал 11 (6+5) очков, в 28 играх в ЮХЛ записал в актив девять (3+6) очков.