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14:42 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Барыса» подписал контракт с американским клубом

Воспитанник столичного «Барыса» Глеб Шляйгер подписал контракт с американским клубом «Огден Мустангс», который выступает в Хоккейной лиге западных штатов. Об этом сообщает «Шайба.kz».

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— Я хотел бы лучше понять североамериканский стиль игры, прогрессировать и выиграть кубок с этой командой, — заявил хоккеист.

Ранее 17-летний форвард занимался в детско-юношеской школе «Барыса». В прошлом сезоне он сыграл в молодежной лиге Казахстана 22 матча и набрал 11 (6+5) очков, в 28 играх в ЮХЛ записал в актив девять (3+6) очков.

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