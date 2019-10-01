IIHF утвердила поправки в правила о взятии ворот и атаке на вратаря

Решение было принято на конгрессе IIHF в Риме.

Согласно новым правилам, шайба, залетевшая в ворота после рикошета от конька игрока, будет засчитана. Но если судьи зафиксируют движение ногой, взятие ворот засчитано не будет.

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Также внесены уточнения, касающиеся помех вратарю. Взятие ворот засчитано не будет, если атакующий игрок своим расположением или через контакт мешает вратарю свободно перемещаться по своей вратарской площадке или защищать ворота, а также в случае умышленного контакта игрока с вратарем в любой части площадки.

Контакт атакующего игрока с вратарем разрешен, равно как и забитый в результате гол будет зачитан, если такой контакт был за пределами вратарской площадки, а игрок приложил усилия, чтобы избежать контакта.