IIHF утвердила поправки в правила о взятии ворот и атаке на вратаря

Решение было принято на конгрессе IIHF в Риме.
Согласно новым правилам, шайба, залетевшая в ворота после рикошета от конька игрока, будет засчитана. Но если судьи зафиксируют движение ногой, взятие ворот засчитано не будет.
Также внесены уточнения, касающиеся помех вратарю. Взятие ворот засчитано не будет, если атакующий игрок своим расположением или через контакт мешает вратарю свободно перемещаться по своей вратарской площадке или защищать ворота, а также в случае умышленного контакта игрока с вратарем в любой части площадки.
Контакт атакующего игрока с вратарем разрешен, равно как и забитый в результате гол будет зачитан, если такой контакт был за пределами вратарской площадки, а игрок приложил усилия, чтобы избежать контакта.
Третье изменение в правилах касается случаев, когда игрок ломает клюшку или роняет ее на лед. По новым правилам хоккеист может передвинуть клюшку по льду партнеру, если эта передача не мешает игре и не отвлекает соперника. При этом если игрок переправит сломанную клюшку или ее часть в шайбу или в игрока, владеющего шайбой, то он будет наказан малым дисциплинарным штрафом.