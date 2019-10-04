«Сарыарка» победила фарм-клуб «Барыса» в казахстанском дерби ВХЛ

Игра проходила сегодня, 4 октября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1. Ее исход решился во втором периоде, когда «Сарыарка» дважды огорчила хозяев: на 27-й минуте забил Дмитрий Михайлов, а на 30-й — Александр Панков. Автором единственной шайбы «Номада» на 58-й минуте в большинстве стал Андрей Яковлев.

С 13 очками «Сарыарка» идет шестой во второй конференции, а «Номад» с девятью баллами занимает 12-е место из 16 клубов.

Прошедший матч стал для «Номада» первым казахстанским дерби в ВХЛ. В эту лигу фарм-клуб «Барыса» вступил летом.