Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сочи
Авангард
02
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Северсталь
31
Хоккей. НХЛ
5.10
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
5.10
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
5.10
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
5.10
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
17Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
10Кого Черчесов не вызвал в сборную России
19:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» победила фарм-клуб «Барыса» в казахстанском дерби ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» победила «Номад» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 4 октября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1. Ее исход решился во втором периоде, когда «Сарыарка» дважды огорчила хозяев: на 27-й минуте забил Дмитрий Михайлов, а на 30-й — Александр Панков. Автором единственной шайбы «Номада» на 58-й минуте в большинстве стал Андрей Яковлев.

С 13 очками «Сарыарка» идет шестой во второй конференции, а «Номад» с девятью баллами занимает 12-е место из 16 клубов.

Прошедший матч стал для «Номада» первым казахстанским дерби в ВХЛ. В эту лигу фарм-клуб «Барыса» вступил летом.

В следующем матче «Сарырка» 6 октября в 17:00 по времени Нур-Султана дома примет «Торпедо» из Усть-Каменогорска, а «Номад» 8 октября в 18:00 встретится в гостях с новокузнецким «Металлургом».

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
"Нельзя хотеть драться с Головкиным". "Монстр" из Узбекистана - о Казахстане, минусе Деревянченко, "Канело" и Аманкуле
Почему Россия проваливается в еврокубках
Красивый удар с лета Суареса признан голом недели в ЛЧ (видео)
«Барселона» определилась с кандидатом на замену Вальверде
В Сети появились штрафы мадридского «Реала»: сколько и за что
В Польше назвали провальным переход нападающего ЦСКА
Гол вратаря «Краснодара-3» на 94-й минуте принес команде победу
Арнольд Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь