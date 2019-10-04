«Сарыарка» победила фарм-клуб «Барыса» в казахстанском дерби ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» победила «Номад» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» победила «Номад» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 4 октября, в
С 13 очками «Сарыарка» идет шестой во второй конференции, а «Номад» с девятью баллами занимает 12-е место из 16 клубов.
Прошедший матч стал для «Номада» первым казахстанским дерби в ВХЛ. В эту лигу
В следующем матче «Сарырка» 6 октября в 17:00 по времени