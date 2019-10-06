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13:54 (мск), источник: БЕЛТА

Юношеская сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Китае

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская юношеская сборная по хоккею выиграла представительный международный турнир в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт ФХРБ.

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Судьба первого места решалась в поединке подопечных Дмитрия Шульги и их сверстников из Финляндии. Для того, чтобы сохранить лидерство, им нужно было добиться победы в основное время. Несмотря на пропущенную в начале встречи шайбу белорусам удалось перехватить инициативу и добиться крупной победы — 7:1.

В ходе нынешнего старта белорусы по два раза сыграли с США (5:0, 2:0), Россией (0:1 ПБ, 1:4), Латвией (7:0, 1:0) и Финляндией (2:3 ПБ, 7:1). Второе место осталось за россиянами, которые победили американцев со счетом 4:0.

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