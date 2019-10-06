Юношеская сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Китае

Судьба первого места решалась в поединке подопечных Дмитрия Шульги и их сверстников из Финляндии. Для того, чтобы сохранить лидерство, им нужно было добиться победы в основное время. Несмотря на пропущенную в начале встречи шайбу белорусам удалось перехватить инициативу и добиться крупной победы — 7:1.