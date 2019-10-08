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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Фарм-клуб «Барыса» проиграл в гостях российскому клубу

Казахстанский «Номад» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в гостевом матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 8 октября, и завершилась со счетом 2:4.

У «Номада» на 29-й минуте отличился Максим Дубовик, а на 41-й большинство реализовал Андрей Яковлев. За «Металлург» на 19-й минуте забил Станислав Бутузов, на 20-й — Эрикс Шевченко, на 55-й — Максим Кицын, а на 57-й — Александр Шевченко.

С девятью очками «Номад» идет на 14-м месте из 16 клубов в своей конференции. В следующем матче фарм-клуб «Барыса» завтра, 9 октября, вновь встретится с «Металлургом» — игра в Новокузнецке начнется в 18:00 по времени Нур-Султана.

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