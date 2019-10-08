Фарм-клуб «Барыса» проиграл в гостях российскому клубу

Игра проходила сегодня, 8 октября, и завершилась со счетом 2:4.

У «Номада» на 29-й минуте отличился Максим Дубовик, а на 41-й большинство реализовал Андрей Яковлев. За «Металлург» на 19-й минуте забил Станислав Бутузов, на 20-й — Эрикс Шевченко, на 55-й — Максим Кицын, а на 57-й — Александр Шевченко.