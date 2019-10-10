«Сарыарка» победила «Торпедо» в казахстанском дерби в ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» обыграла «Торпедо» из
Карагандинская «Сарыарка» обыграла «Торпедо» из
Казахстанское дерби прошло сегодня, 10 октября, и завершилось со счетом 4:3.
У «Сарыарки»
После этого матча у обеих команд по 16 очков, но карагандинцы идут седьмыми в конференции, а
Прошедший матч стал второй встречей «Сарыарки» и «Торпедо» в этом сезоне. В первом матче 6 октября
13 октября «Торпедо» в 16:00 начнет гостевую игру с новокузнецким «Металлургом», а 16-го «Сарыарка» в 20:30 по времени