«Сарыарка» победила «Торпедо» в казахстанском дерби в ВХЛ

Казахстанское дерби прошло сегодня, 10 октября, и завершилось со счетом 4:3.

У «Сарыарки» хет-трик оформил Дмитрий Михайлов, который забил на 25-й, 34-й и 42-й минутах, а на 48-й отличился Андрей Бирюков. Авторами шайб «Торпедо» на 42-й минуте стал Никита Сироткин, на 59-й — Евгений Рымарев в большинстве, а на 60-й — Кирилл Полозов.

После этого матча у обеих команд по 16 очков, но карагандинцы идут седьмыми в конференции, а усть-каменогорцы — восьмыми из 16 клубов.

Прошедший матч стал второй встречей «Сарыарки» и «Торпедо» в этом сезоне. В первом матче 6 октября усть-каменогорцы выиграли в овертайме на своей площадке — 2:1.