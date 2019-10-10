Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
10
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
10
Хоккей. НХЛ
11.10
Торонто Мэйпл Ливз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
11.10
Монреаль Канадиенс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
11.10
Нью-Джерси Дэвилз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
11.10
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
11.10
Оттава Сенаторз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
11.10
Нэшвилл Предаторз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
11.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
11.10
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
11.10
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Адмирал
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
11.10
Колорадо Эвеланш
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
11.10
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
ОТ
21
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
20:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» победила «Торпедо» в казахстанском дерби в ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» обыграла «Торпедо» из Усть-Каменогорска в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Казахстанское дерби прошло сегодня, 10 октября, и завершилось со счетом 4:3.

У «Сарыарки» хет-трик оформил Дмитрий Михайлов, который забил на 25-й, 34-й и 42-й минутах, а на 48-й отличился Андрей Бирюков. Авторами шайб «Торпедо» на 42-й минуте стал Никита Сироткин, на 59-й — Евгений Рымарев в большинстве, а на 60-й — Кирилл Полозов.

После этого матча у обеих команд по 16 очков, но карагандинцы идут седьмыми в конференции, а усть-каменогорцы — восьмыми из 16 клубов.

Прошедший матч стал второй встречей «Сарыарки» и «Торпедо» в этом сезоне. В первом матче 6 октября усть-каменогорцы выиграли в овертайме на своей площадке — 2:1.

13 октября «Торпедо» в 16:00 начнет гостевую игру с новокузнецким «Металлургом», а 16-го «Сарыарка» в 20:30 по времени Нур-Султана на выезде встретится с «Молот-Прикамье».

Прямая трансляция боев андеркарта вечера бокса Головкин - Деревянченко
Главная бомба осени в КХЛ. Босса «Магнитки» уволили
Месси назвал лучший гол в карьере
Ученики Тутберидзе лидируют. В Алма-Ате идет турнир памяти Тена
«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Ростова»
Нам устроили Цусиму. Российские волейболисты проиграли Японии
Моуринью отказал «Лиону», потому что договорился с другим клубом
Смолов пропустит из-за травмы около месяца
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь