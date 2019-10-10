Юниорская сборная России по хоккею обыграла Чехию в товарищеском матче

Юниорская сборная России по хоккею обыграла Чехию в товарищеском матче

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) обыграли сверстников из команды Чехии в товарищеском матче.