Юниорская сборная России по хоккею обыграла Чехию в товарищеском матче
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) обыграли сверстников из команды Чехии в товарищеском матче.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) обыграли сверстников из команды Чехии в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в Пршибраме, завершилась победой россиян со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу в матче забросил на 48-й минуте Александр Мурылев.
Второй из трех запланированных матчей команды проведут в пятницу.