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14:06 (мск), источник: Sport24

Он променял большой талант на пьянки, но даже не признает это. Жердева снова выкинули на улицу

Николай не задержался даже в российской Вышке.

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Источник: Sport24

Признайтесь, вы догадывались, что так оно и будет. Если бы в день подписания контракта между Николаем Жердевым и хоккейным клубом «Рязань» букмекерские конторы принимали ставки на то, задержится ли хоккеист в своей новой команде хотя бы до Нового года, коэффициент на вариант «нет» был бы близкок к минимальному. В него не верили, и он в очередной раз оправдал полное отсутствие каких-либо позитивных ожиданий.

За 9 матчей в российской Вышке четвертый номер драфта НХЛ-2003 не забросил ни одной шайбы, отдал два голевых ассиста и заработал показатель полезности «-7». А вчера из Рязани пришло ставшее привычным за последние годы сообщение — хоккейный клуб расторг контракт со своим самым именитым форвардом по соглашению сторон. Точнее, не так — Жердева даже не удостоили отдельной новости. «ХК “Рязань” расстался с тремя игроками» — вместе с этой новостью один из самых больших талантов в истории российского хоккея оказался в одном ряду с Никитой Харькиным и Евгением Закуриным.

«Да, мы понимали, подписывая с ним контракт, что идем на определенный риск. Хочется надеяться, что этот риск будет оправдан», — говорил в начале сентября главный тренер «Рязани» Александр Сырцов. Риск не оправдался, а поклонники хоккея и лично Жердева (если такие до сих пор существуют) теперь будут гадать, что же кроется за классической формулировкой «по соглашению сторон». Скандальный форвард опять загулял? В одной из худших команд ВХЛ поняли, что он не тянет ее уровень? Или Жердев сам осознал, что больше не хочет играть в Вышке? Возможно, разрыв контракта связан с состоянием здоровья 34-летнего хоккеиста. На днях тренер Сырцов рассказывал, что Николай получил серьезную травму и сотрясение мозга:

Он получил травму, как раз в матче против «Барса» в Казани — у него разорвана губа и легкое сотрясение мозга. Так что Николай восстанавливается.

Восстанавливаться Николай продолжит без хоккейной команды. Вряд ли, это кого-то по-настоящему расстроит, включая его самого. Все происходившее в сентябре-октябре больше было похоже на мучения и конвульсии, чем на попытку хотя бы ненадолго перезапустить свою карьеру. Карьеру, которую погубил алкоголь. Об этом знают все, кто хоть немного интересуется российским хоккеем. Летом 2019-го в проблемах в очередной раз признался и сам Жердев, но назвать их главной причиной своего хоккейного краха так и не смог.

Не сказать, что я прямо-таки «пропил» свой талант, но инциденты, связанные с алкоголем, были. Я не разучился играть в хоккей, но из-за этого у меня были очень большие проблемы. Сейчас я сделал выводы и настроен совершенно по-другому.
Николай Жердев, четвертый номер драфта НХЛ-2009

И в 34 года Жердев хотел красиво уйти из хоккея, сам не осознавая, что время для красивого ухода давно ушло. Бесконечные загулы, разбитый «Бентли», сотни разочаровавшихся в нем людей из мира хоккея — к 2019 году спасать Николаю осталось просто нечего. При этом хоккеисту точно нельзя жаловаться на то, что его бросили в беде — шансы ему давали до бесконечности, но включить силу воли и попробовать хотя бы немного изменить мнение о себе он так и не смог. Показательная в этом плане история случилась в сезоне 2017/2018, когда рижское «Динамо» в течение трех месяцев трижды заключало с Жердевым контракт. Он ответил на доверие очередными нарушениями режима.

«Так ведь он талантливый парень. Ну, а как не дать талантливому парню шанс? Всегда хочется дать человеку еще один шанс, если он талантлив. Ну вот мы такие. У некоторых другой подход: один раз провинился — и все. А нам хочется по-философски относиться к талантливым людям. Если бы Жердев думал о себе по-другому в профессиональном плане — был бы другой итог», — расстраивался председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Что дальше? В том же летнем интервью «Спорт-Экспрессу» Жердев рассказывал, что заработанные за карьеру миллионы долларов он инвестирует в недвижимость. Если это правда, то с финансами проблем у Николая возникнуть не должно. А еще он делился желанием когда-нибудь открыть собственную хоккейную школу — пожалуй, такой поступок и был бы самым правильным в сегодняшней ситуации, о попытках вернуться в хоккей нападающему лучше забыть раз и навсегда. Вот только школу эту двукратному чемпиону мира лучше не называть своим именем — юные хоккеисты о нем вряд ли знают, а для их родителей фамилия Жердев станет, скорее, антирекламой.

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