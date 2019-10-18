Рыспаев подрался в матче с разгромным поражением «Номада»
Дамир Рыспаев устроил драку в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщают Vesti.kz.
Дамир Рыспаев устроил драку в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщают Vesti.kz.
В составе столичного «Номада» тафгай играл в Перми с командой «Молот-Прикамье» и схлестнулся с капитаном хозяев Артемом Седуновым. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
Отметим, что «Номад» в этом матче разгромно проиграл со счетом 1:7.