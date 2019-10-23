Вячеслав Быков объяснил, почему уже пятый сезон не работает тренером

Источник: Спорт РИА Новости

Последним местом работы Быкова был санкт-петербургский СКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2014/15. 17 июня 2015 года тренер покинул клуб по семейным обстоятельствам.

«Я не перестаю об этом говорить. Но то ли люди меня не слышат, то ли не хотят верить. В жизни есть ценности, без которых я просто не могу представить свое существование. Именно поэтому я принял решение остановить карьеру», — сказал Быков корреспонденту агентства.

«Все в этом мире относительно. Допустим, человек заработает еще больше денег, выиграет медали, но проиграет в другом. Например, в отношениях с близкими. Я себе такого позволить не могу», — добавил он.