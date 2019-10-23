Главный скандалист российского хоккея возвращается в игру. Анисина приютили в Узбекистане
Сможет ли двукратный обладатель Кубка Гагарина устоять от радушного гостеприимства в Ташкенте?
Сможет ли двукратный обладатель Кубка Гагарина устоять от радушного гостеприимства в Ташкенте?
Они возвращаются! Хоккеисты, которых успели тысячу раз списать со счетов, продолжают цепляться за шанс. Но теперь делают это не в КХЛ, а Высшей лиге. Совсем недавно мы обсуждали появление в ХК «Рязань» Николая Жердева, а затем его скорый уход из клуба. Теперь во вторую по силе российскую лигу возвращается другой игрок, часто попадавший в скандальные истории. Михаил Анисин подписал контракт до конца сезона с «Хумо». Только успел покинуть «Вышку» один специалист по алкоголю в прошлом, как пришел другой.
Летом двукратный обладатель Кубка Гагарина предпринял попытку вернуться в КХЛ. Пробный контракт с «Сочи» так и остался пробным. Его разорвали еще до старта первого предсезонного турнира. При этом ни в какие скандалы он не попадал, пьяным на тренировки не приходил, соблюдал режим. Михаил просто был в плохой форме и проиграл конкуренцию другим ребятам в команде. «Жизнь в хоккее научила меня никогда не обижаться на тренеров», — сказал тогда форвард (Russia-hockey.ru).
И это после того, как хоккеист взялся за ум. В сезоне 2017/18 заключил контракт с московским «Динамо», в которое попал, как писали в СМИ, благодаря связям отца. Отыграв 11 матчей (4 очка), соглашение с нападающим было расторгнуто. Руководство тогда заявило, что игрок был замечен в нетрезвом виде и пропускал тренировки. Другие источники указывали, что Анисина отчислили вовсе не
После чемпионства с «Динамо» он играл в «Нефтехимике», «Северстали», «Донбассе», пару сезонов в «Сочи», 20 матчей в новокузнецком «Металлурге», откуда его с Андреем Первышиным отчислили за гулянки и пропуск тренировок. К тому моменту на карьере Анисина
Лучший снайпер Кубка Гагарина — 2012 прославился как отличный певец. Он исполнял хиты на церемонии закрытия сезона, на Матче звезд и даже на кухне новокузнецкой квартиры вместе с Первышиным. Последний клуб Анисина — «Чиксереда». Минувший сезон 31-летний нападающий провел в румынской команде, где показывал высокую результативность. В Румынии Михаил выступал вместе с Андреем Таратухиным, Денисом Куляшом и Вячеславом Беловым. Весной «Чиксереда» выиграла Кубок Румынии.
После того, как не получилось остаться в «Сочи», хоккеист тренировался самостоятельно дома в Москве и ждал предложений. Отчаявшись найти работу в КХЛ, он согласился вариант с «Хумо». У Михаила это будет уже второе пришествие в Высшую лигу. Сезон 2016/17 он доигрывал в «Сарыарке» из Казахстана, набрав 15 очков в 19 матчах регулярного чемпионата и
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