Главный скандалист российского хоккея возвращается в игру. Анисина приютили в Узбекистане

Они возвращаются! Хоккеисты, которых успели тысячу раз списать со счетов, продолжают цепляться за шанс. Но теперь делают это не в КХЛ, а Высшей лиге. Совсем недавно мы обсуждали появление в ХК «Рязань» Николая Жердева, а затем его скорый уход из клуба. Теперь во вторую по силе российскую лигу возвращается другой игрок, часто попадавший в скандальные истории. Михаил Анисин подписал контракт до конца сезона с «Хумо». Только успел покинуть «Вышку» один специалист по алкоголю в прошлом, как пришел другой.

Летом двукратный обладатель Кубка Гагарина предпринял попытку вернуться в КХЛ. Пробный контракт с «Сочи» так и остался пробным. Его разорвали еще до старта первого предсезонного турнира. При этом ни в какие скандалы он не попадал, пьяным на тренировки не приходил, соблюдал режим. Михаил просто был в плохой форме и проиграл конкуренцию другим ребятам в команде. «Жизнь в хоккее научила меня никогда не обижаться на тренеров», — сказал тогда форвард (Russia-hockey.ru).

И это после того, как хоккеист взялся за ум. В сезоне 2017/18 заключил контракт с московским «Динамо», в которое попал, как писали в СМИ, благодаря связям отца. Отыграв 11 матчей (4 очка), соглашение с нападающим было расторгнуто. Руководство тогда заявило, что игрок был замечен в нетрезвом виде и пропускал тренировки. Другие источники указывали, что Анисина отчислили вовсе не из-за пьянства и разгильдяйства, а по причине изменений в клубе, тренеру игрок не был нужен, плюс у него была травма. Это был последний клуб КХЛ, в котором он играл.

После чемпионства с «Динамо» он играл в «Нефтехимике», «Северстали», «Донбассе», пару сезонов в «Сочи», 20 матчей в новокузнецком «Металлурге», откуда его с Андреем Первышиным отчислили за гулянки и пропуск тренировок. К тому моменту на карьере Анисина давным-давно поставили крест, а фразу «последний шанс Михаила» перестали произносить даже самые отчаянные оптимисты. Он столько раз нарушал режим, что и сосчитать сложно. Карьеру обладателя кубка Гагарина погубили вечеринки и алкоголь. Самый яркий инцидент случился в 2013 году — в Уфе он попал под прицел камер наблюдения, когда пришел в отель изрядно выпившим и несколько раз упал в коридоре, ударившись головой об пол. Его доставили в больницу, где хоккеист устроил дебош.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Лучший снайпер Кубка Гагарина — 2012 прославился как отличный певец. Он исполнял хиты на церемонии закрытия сезона, на Матче звезд и даже на кухне новокузнецкой квартиры вместе с Первышиным. Последний клуб Анисина — «Чиксереда». Минувший сезон 31-летний нападающий провел в румынской команде, где показывал высокую результативность. В Румынии Михаил выступал вместе с Андреем Таратухиным, Денисом Куляшом и Вячеславом Беловым. Весной «Чиксереда» выиграла Кубок Румынии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Vv8jhxOLGOY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После того, как не получилось остаться в «Сочи», хоккеист тренировался самостоятельно дома в Москве и ждал предложений. Отчаявшись найти работу в КХЛ, он согласился вариант с «Хумо». У Михаила это будет уже второе пришествие в Высшую лигу. Сезон 2016/17 он доигрывал в «Сарыарке» из Казахстана, набрав 15 очков в 19 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Клуб из Узбекистана выступает в ВХЛ первый сезон. После 15 матчей регулярного чемпионата команда Попихина идет на десятом месте в конференции 1 (названия нет). В «Хумо» дефицит игроков. Главные звезды Евгений Григоренко и Артем Ворошило, чьи карьеры складывались не так успешно, как Анисина. Михаил в оптимальной форме, наверное, способен занять ключевую роль в команде, которая будет бороться за плей-офф. Но сможет ли устоять от радушного гостеприимства в Ташкенте? Есть большие сомнения.