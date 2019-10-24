Брагин вызвал 28 хоккеистов для подготовки к серии игр с канадцами

Сбор молодежной команды России пройдет с 29 октября по 2 ноября, когда будет определен окончательный состав. Молодежная серия матчей российской сборной с канадскими командами стартует 5 ноября и продлится до 15 ноября. Полностью список вызванных игроков «молодежки» выглядит так:
вратари — Данил Исаев («Локомотив»), Амир Мифтахов («Барс»), Глеб Носов («Зауралье»);.
защитники — Глеб Бабинцев («Зауралье»), Данил Валитов («Автомобилист»), Михаил Гордеев («Сочи»), Никита Зоркин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Буран»), Степан Островский («Адмирал»), Даниил Пыленков («Витязь»), Сергей Телегин («Югра»), Игорь Усманов («Лада»), Петр Ясинский («Трактор»);.
нападающие — Родион Амиров («Салават Юлаев»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Александр Дарьин («Локо»), Тимур Ибрагимов, Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все — «СКА-Нева»), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба — ЦСКА), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба — «Динамо», Москва), Павел Ротенберг («Динамо», Санкт-Петербург), Егор Степанов («Челмет»), Максим Соркин («Звезда»), Захар Шабловский («Спартак»).
В Канаде к составу сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке: защитники Егор Замула («Калгари Хитмен») и Никита Охотюк («Оттава 67»), нападающие Егор Афанасьев («Виндзор Спитфайр»), Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс»), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник»), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута), Егор Соколов («Кейп Бретон Иглз») и Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс»).