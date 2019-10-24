Брагин вызвал 28 хоккеистов для подготовки к серии игр с канадцами

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Тренерский штаб молодежной сборной России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным вызвал 28 игроков на подготовительный сбор перед ежегодным турниром CIBC Canada Russia Series, в рамках которого команда проведет серию игр с командами юниорских лиг Канады, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).