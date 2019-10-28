«Сарыарка» обыграла фарм-клуб «Барыса» в казахстанском дерби в ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над столичным «Номадом» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над столичным «Номадом» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанское дерби состоялось в Караганде и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей отличились Александр Ремов (18-я минута) и Дмитрий Михайлов (47-я). У «Номада» отличился Валентин Разумняк (21-я).
Благодаря этой победе «Сарыарка» набрала 21 очко и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Номад» (14), являющийся