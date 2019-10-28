«Сарыарка» обыграла фарм-клуб «Барыса» в казахстанском дерби в ВХЛ

Казахстанское дерби состоялось в Караганде и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей отличились Александр Ремов (18-я минута) и Дмитрий Михайлов (47-я). У «Номада» отличился Валентин Разумняк (21-я).