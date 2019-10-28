Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
Б
12
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер Кэнакс
Флорида Пантерз
Хоккей. КХЛ
29.10
Сибирь
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
13Спартаковец, который стал железнодорожником. Дмитрию Сычеву — 36!
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
18:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» обыграла фарм-клуб «Барыса» в казахстанском дерби в ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над столичным «Номадом» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Казахстанское дерби состоялось в Караганде и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей отличились Александр Ремов (18-я минута) и Дмитрий Михайлов (47-я). У «Номада» отличился Валентин Разумняк (21-я).

Благодаря этой победе «Сарыарка» набрала 21 очко и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. «Номад» (14), являющийся фарм-клубом «Барыса», идет 28-м.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Клуб КХЛ взял на работу бойца UFC
У Малкина нашли паспорт США. Что это значит для сборной России?
Российской биатлонистке отказано в переходе в сборную Сербии
«Царь родился»: Даниил Медведев — о своем стиле, деньгах и жене
Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к футболисту «Спартака»
СКА прервал рекордную серию поражений в КХЛ
Юрий Жирков рассказал о дополнительной мотивации в матче с ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России обвинил Малкина в лицемерии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь