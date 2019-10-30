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01:16 (мск), источник: Известия

Через левое плечо: Владимир Тарасенко снова пропустит пять месяцев

Лидер «Сент-Луиса» второй раз за полтора года получил тяжелую травму.

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В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ большинство российских легионеров продолжают играть ключевые роли в своих клубах, но есть и те, кому не очень везет. В частности, один из главных героев прошлого сезона Владимир Тарасенко, выигравший с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли, получил тяжелую травму левого плеча и оказался вне игры на длительный срок.

Владимир Тарасенко | Источник: AP 2019

Еще одна важная новость этой недели — решение одного из самых перспективных молодых российских хоккеистов Виталия Кравцова покинуть Северную Америку и вернуться в «Трактор». 19-летний нападающий не получил шансов проявить себя в «Нью-Йорк Рейнджерс», а также не пользовался доверием в фарм-клубе «Хартфорд Вулф Пэк». Другим знаковым событием стало то, что наш прославленный ветеран Андрей Марков не смог вернуться в НХЛ и подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

Повторение невезения

Владимир Тарасенко получил травму левого плеча в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2). В понедельник «Сент-Луис» объявил, что его ведущий форвард пропустит пять месяцев. Таким образом, он, скорее всего, выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ и в лучшем случае вернется в строй к плей-офф. У 27-летнего форварда уже были проблемы с тем же плечом полтора года назад. 8 апреля 2018 года в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:5) он боролся с нападающим Габриэлем Ландескугом и задел борт. Тогда хоккеист был прооперирован и пропустил пять месяцев, вернувшись лишь перед самым стартом следующего сезона, ставшим триумфальным для «Блюз».

Владимир — профессионал, таких единицы. Будучи лидером команды и одной из главных ее звезд, он никогда не жалеет себя и не уходит от борьбы. Поэтому помогает «Блюз» не только голами и передачами, но и черновой работой. Из-за этого ты всегда рискуешь получить травму. Но Тарасенко уже не раз восстанавливался после них. В позапрошлом сезоне он пропустил несколько месяцев, но к началу следующего регулярного чемпионата вернулся и стал одним из героев сезона.
Нападающий нижегородского «Торпедо», экс-форвард «Сент-Луиса» Тай Рэтти

Быстрое возвращение

В межсезонье клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» сделал заявку на неформальный статус российской колонии в НХЛ. К уже игравшим за него вратарю Александру Георгиеву, нападающим Павлу Бучневичу и Владиславу Наместникову добавились форварды Артемий Панарин и Виталий Кравцов, голкипер Игорь Шестёркин и защитник Егор Рыков. Но изначально было понятно, что не все они закрепятся в главной команде.

Панарин стал самым высокооплачиваемым по среднегодовой зарплате российским хоккеистом ($11,64 млн) и вторым во всей лиге после Конора Макдэвида ($12,5 млн). Его изначально брали в «Рейнджерс» как главную звезду. Шестёркину и Рыкову еще летом прогнозировали начало сезона в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в фарм-клубе «Нью-Йорка» «Хартфорд Вулф Пэк».

Неясной была ситуация с Виталием Кравцовым. Весной 2018 года он отлично провел за «Трактор» плей-офф, помог челябинскому клубу дойти до финала Восточной конференции и был признан лучшим новичком КХЛ. В том же году игрок был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под общим девятым номером. На протяжении следующего сезона американский клуб неоднократно поддерживал связь с Кравцовым и давал понять, что хочет видеть его в команде, когда истечет контракт с «Трактором».

Виталий Кравцов | Источник: РИА "Новости"

Сам хоккеист ещё год назад сказал, что летом намерен уехать в Нью-Йорк. К тому времени он выиграл бронзу молодежного чемпионата мира и помог «Трактору» еще раз выйти в плей-офф. После чего заключил контракт новичка с «Рейнджерс». В сентябре, после тренировочного лагеря, Виталия отправили в фарм-клуб, где он не получал много игрового времени, проведя лишь пять матчей. Кравцов предпочёл не ждать шанса и воспользовался правом вернуться в КХЛ, вернувшись в Челябинск за игровой практикой.

Лично меня разочаровало такое решение Виталия. Если ты решил ехать туда, то нужно пробиваться и цепляться за свой шанс. Тем более Кравцов не спонтанно туда отправился, а осознанно. Он ведь в прошлом сезоне не скрывал, что не останется в «Тракторе» и хочет уже сейчас попробовать себя за океаном. Тогда уж надо было отложить отъезд на год-другой. Тем более в его возрасте такая возможность была. У него и сейчас остался шанс вернуться туда, поскольку «Рейнджерс» явно собирался в будущем делать ставку на Кравцова. Но определенное отношение к нему, скорее всего, эта история сформировала.
Обладатель Кубка Стэнли-1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергей Немчинов

Неудачная попытка

Чемпион мира 2008 года Андрей Марков сделал хорошую карьеру в НХЛ — он более 15 лет выступал за «Монреаль». Только в регулярном чемпионате хоккеист сыграл за канадский клуб 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка по системе «гол+пас». Это очень высокий показатель для игроков его амплуа. Два года назад Марков вернулся в Россию, заключив контракт с «Ак Барсом». Казанской команде он помог выиграть Кубок Гагарина-2018, но в этом году с ним не продлили соглашение.

Андрей Марков | Источник: РИА "Новости"

Представители игрока не скрывали его желания вернуться в НХЛ. Летом и в начале осени они искали варианты, но в итоге 40-летнему хоккеисту не удалось устроиться за океаном и сыграть 1000-й матч в регулярке. В понедельник Марков подписал контракт с ярославским «Локомотивом».

— Попытка Андрея вернуться в НХЛ понятна, но изначально это было сложно сделать в силу возраста, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — Сейчас лига омолаживается, и если ты в солидном возрасте из нее уехал, то вернуться назад трудно. Есть пример Ильи Ковальчука, постепенно возвращающегося за океаном на свой уровень, но он всё-таки повторно уехал в США в 35 лет. Тоже возраст, но не 40, как у Маркова. С другой стороны, Андрей нашел для себя хороший вариант в Ярославле. Это клуб с амбициями, который хочет бороться за Кубок Гагарина, и такой опытный человек, как Марков, должен помочь «железнодорожникам».


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«Локомотив» неудачно стартовал в сезоне и сейчас замыкает зону плей-офф Западной конференции. «Трактор», куда вернулся Виталий Кравцов, сейчас идет последним на Востоке.

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