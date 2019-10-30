Через левое плечо: Владимир Тарасенко снова пропустит пять месяцев
Лидер «Сент-Луиса» второй раз за полтора года получил тяжелую травму.
Лидер «Сент-Луиса» второй раз за полтора года получил тяжелую травму.
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ большинство российских легионеров продолжают играть ключевые роли в своих клубах, но есть и те, кому не очень везет. В частности, один из главных героев прошлого сезона Владимир Тарасенко, выигравший с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли, получил тяжелую травму левого плеча и оказался вне игры на длительный срок.
Еще одна важная новость этой недели — решение одного из самых перспективных молодых российских хоккеистов Виталия Кравцова покинуть Северную Америку и вернуться в «Трактор». 19-летний нападающий не получил шансов проявить себя в «Нью-Йорк Рейнджерс», а также не пользовался доверием в
Владимир Тарасенко получил травму левого плеча в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (5:2). В понедельник «Сент-Луис» объявил, что его ведущий форвард пропустит пять месяцев. Таким образом, он, скорее всего, выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ и в лучшем случае вернется в строй к
Владимир — профессионал, таких единицы. Будучи лидером команды и одной из главных ее звезд, он никогда не жалеет себя и не уходит от борьбы. Поэтому помогает «Блюз» не только голами и передачами, но и черновой работой.
Из-заэтого ты всегда рискуешь получить травму. Но Тарасенко уже не раз восстанавливался после них. В позапрошлом сезоне он пропустил несколько месяцев, но к началу следующего регулярного чемпионата вернулся и стал одним из героев сезона.
В межсезонье клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» сделал заявку на неформальный статус российской колонии в НХЛ. К уже игравшим за него вратарю Александру Георгиеву, нападающим Павлу Бучневичу и Владиславу Наместникову добавились форварды Артемий Панарин и Виталий Кравцов, голкипер Игорь Шестёркин и защитник Егор Рыков. Но изначально было понятно, что не все они закрепятся в главной команде.
Неясной была ситуация с Виталием Кравцовым. Весной 2018 года он отлично провел за «Трактор»
Сам хоккеист ещё год назад сказал, что летом намерен уехать в
Лично меня разочаровало такое решение Виталия. Если ты решил ехать туда, то нужно пробиваться и цепляться за свой шанс. Тем более Кравцов не спонтанно туда отправился, а осознанно. Он ведь в прошлом сезоне не скрывал, что не останется в «Тракторе» и хочет уже сейчас попробовать себя за океаном. Тогда уж надо было отложить отъезд на
год-другой.Тем более в его возрасте такая возможность была. У него и сейчас остался шанс вернуться туда, поскольку «Рейнджерс» явно собирался в будущем делать ставку на Кравцова. Но определенное отношение к нему, скорее всего, эта история сформировала.
Чемпион мира 2008 года Андрей Марков сделал хорошую карьеру в НХЛ — он более 15 лет выступал за «Монреаль». Только в регулярном чемпионате хоккеист сыграл за канадский клуб 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка по системе «гол+пас». Это очень высокий показатель для игроков его амплуа. Два года назад Марков вернулся в Россию, заключив контракт с «Ак Барсом». Казанской команде он помог выиграть Кубок Гагарина-2018, но в этом году с ним не продлили соглашение.
Представители игрока не скрывали его желания вернуться в НХЛ. Летом и в начале осени они искали варианты, но в итоге 40-летнему хоккеисту не удалось устроиться за океаном и сыграть 1000-й матч в регулярке. В понедельник Марков подписал контракт с ярославским «Локомотивом».
— Попытка Андрея вернуться в НХЛ понятна, но изначально это было сложно сделать в силу возраста, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — Сейчас лига омолаживается, и если ты в солидном возрасте из нее уехал, то вернуться назад трудно. Есть пример Ильи Ковальчука, постепенно возвращающегося за океаном на свой уровень, но он
«Локомотив» неудачно стартовал в сезоне и сейчас замыкает зону