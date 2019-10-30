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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Торпедо» победили фарм-клуб «Барыса» в казахстанском дерби в ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» обыграло «Номад» из Нур-Султана в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанское дерби прошло сегодня, 30 октября, и завершилось со счетом 2:1.

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На шестой минуте нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев вывел «Торпедо» вперед, но на девятой другой форвард национальной команды Кирилл Панюков сравнял счет.

Победу же хозяевам принесла шайба российского легионера Сергея Шестакова на 25-й минуте.

3 ноября «Номад» и «Торпедо» проведут еще один матч. Игра на площадке фарм-клуба «Барыса» начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

С 24 очками «Торпедо» идет шестым во второй конференции, а «Номад» с 14 баллами здесь же занимает 14-е место из 16 клубов.

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