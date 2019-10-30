Хоккеисты «Торпедо» победили фарм-клуб «Барыса» в казахстанском дерби в ВХЛ

Казахстанское дерби прошло сегодня, 30 октября, и завершилось со счетом 2:1.

На шестой минуте нападающий сборной Казахстана Евгений Рымарев вывел «Торпедо» вперед, но на девятой другой форвард национальной команды Кирилл Панюков сравнял счет.

Победу же хозяевам принесла шайба российского легионера Сергея Шестакова на 25-й минуте.

3 ноября «Номад» и «Торпедо» проведут еще один матч. Игра на площадке фарм-клуба «Барыса» начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.