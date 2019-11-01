«Динамо-Молодечно» обыграло «Могилев», «Юность» разгромила «Шахтер» в чемпионате Беларуси по хоккею

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Хоккеисты обеих команд с первого периода старались навязать друг другу свою игру, увеличивая темп. Удачливее оказались хозяева ледовой площадки. На 15-й минуте матча нападающий «Могилева» Иван Коташенко обыграл защиту оппонентов и забросил первую шайбу.

«Зубры» пытались отыграться во втором периоде. Успехом увенчалась атака форварда «Динамо-Молодечно» Александра Зубрицкого, который на 30-й минуте противостояния сравнял счет — 1:1. Игроков «Могилева» такое положение дел не устраивало, хоккеисты постарались добыть преимущество, но безуспешно.

Третья двадцатиминутка прошла в активном противоборстве и без заброшенных шайб. В овертайме на 64-й минуте нападающий «Динамо-Молодечно» Дмитрий Амброжейчик забил победный гол — 2:1.