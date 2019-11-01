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15:44 (мск), источник: БЕЛТА

«Динамо-Молодечно» обыграло «Могилев», «Юность» разгромила «Шахтер» в чемпионате Беларуси по хоккею

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Молодечно» в овертайме обыграли «Могилев» в гостевом матче чемпионата Беларуси — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хоккеисты обеих команд с первого периода старались навязать друг другу свою игру, увеличивая темп. Удачливее оказались хозяева ледовой площадки. На 15-й минуте матча нападающий «Могилева» Иван Коташенко обыграл защиту оппонентов и забросил первую шайбу.

«Зубры» пытались отыграться во втором периоде. Успехом увенчалась атака форварда «Динамо-Молодечно» Александра Зубрицкого, который на 30-й минуте противостояния сравнял счет — 1:1. Игроков «Могилева» такое положение дел не устраивало, хоккеисты постарались добыть преимущество, но безуспешно.

Третья двадцатиминутка прошла в активном противоборстве и без заброшенных шайб. В овертайме на 64-й минуте нападающий «Динамо-Молодечно» Дмитрий Амброжейчик забил победный гол — 2:1.

В других матчах чемпионата Беларуси минская «Юность» разгромила солигорский «Шахтер» — 7:1 (2:0, 3:1, 2:0), жлобинский «Металлург» уступил в овертайме гродненскому «Неману» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1), хоккеисты «Гомеля» на домашней арене оказались сильнее «Лиды» — 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

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