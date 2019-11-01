«Сарыарка» победила российский клуб в ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» победила новокузнецкий «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» победила новокузнецкий «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 1 ноября, и завершилась со счетом 3:1.
У «Сарыарки» на третьей минуте забил Виталий Кропачев, на пятой большинство реализовал Константин Кузнецов, а на 39-й отличился Эдгарс Кулда. У «Металлурга» единственную шайбу на 12-й минуте в большинстве провел Денис Дюрягин.
С 23 очками «Сарыарка» идет на седьмом месте из 16 клубов во второй конференции и опережает на две позиции «Металлург», у которого столько же баллов. Команды снова встретятся завтра, 2 ноября, в Караганде — игра начнется в 17:00.