«Сарыарка» за два дня дважды победила российский клуб в ВХЛ

Основное время встречи, прошедшей в Караганде, завершилось со счетом 1:1. На шайбу Сергея Кузнецова (17-я минута) гости ответили точным броском Максима Кицына (19-я). В серии буллитов победа досталась хозяевам льда.

Накануне команды также играли в Караганде. Тот матч завершился победой «Сарыарки» со счетом 3:1.