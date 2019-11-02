«Сарыарка» за два дня дважды победила российский клуб в ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над новокузнецким «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» одержала победу над новокузнецким «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей в Караганде, завершилось со счетом 1:1. На шайбу Сергея Кузнецова (17-я минута) гости ответили точным броском Максима Кицына (19-я). В серии буллитов победа досталась хозяевам льда.
Накануне команды также играли в Караганде. Тот матч завершился победой «Сарыарки» со счетом 3:1.
Благодаря этой победе карагандинский клуб набрал 25 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице ВХЛ. «Металлург» (24) идет 12-м.