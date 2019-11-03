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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба экс-форварда «Барыса» решила исход казахстанского дерби в ВХЛ

Столичный «Номад» уступил усть-каменогорскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошло сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 0:1. Ее исход решился на 18-й минуте, а автором шайбы стал форвард сборной Казахстана Дмитрий Гренц, который перешел в родное «Торпедо» в межсезонье из системы «Барыса».

С 26 очками «Торпедо» идет на пятом месте во второй конференции, а «Номад» с 14 очками занимает 14-е место из 16 клубов, опережая «Ермак» и «Ижсталь» лишь по дополнительным показателям.

5 ноября «Торпедо» в Караганде встретится с «Сарыаркой», а «Номад» дома примет новокузнецкий «Металлург». Обе игры начнутся в 19:00 по времени Нур-Султана.

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