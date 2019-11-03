Шайба экс-форварда «Барыса» решила исход казахстанского дерби в ВХЛ

Игра прошло сегодня, 3 ноября, и завершилась со счетом 0:1. Ее исход решился на 18-й минуте, а автором шайбы стал форвард сборной Казахстана Дмитрий Гренц, который перешел в родное «Торпедо» в межсезонье из системы «Барыса».

С 26 очками «Торпедо» идет на пятом месте во второй конференции, а «Номад» с 14 очками занимает 14-е место из 16 клубов, опережая «Ермак» и «Ижсталь» лишь по дополнительным показателям.