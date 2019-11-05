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4 ноября, источник: ТАСС

Канадская хоккейная лига не допустила россиянина Исхакова к участию в Суперсерии

ТАСС, 4 ноября. Российский хоккеист Руслан Исхаков не примет участие в матчах ежегодной Суперсерии между молодежной сборной России (хоккеисты не старше 20 лет) и сборными трех юниорских канадских лиг CIBC Canada Russia Series. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: AP 2019

Молодежная сборная России с 5 по 15 ноября проведет по две встречи со сборными Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).

Сообщается, что Канадская хоккейная лига (CHL) приняла отрицательное решение по вопросу участия 19-летнего Исхакова в матчах. Форвард выступает за Университет Коннектикута в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

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Также сообщается, что Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс», QMJHL), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник», QMJHL), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс», QMJHL) и Егор Соколов («Кейп Бретон Иглз», QMJHL) получили разрешение на участие в матчах.

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