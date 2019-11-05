Канадская хоккейная лига не допустила россиянина Исхакова к участию в Суперсерии

Молодежная сборная России с 5 по 15 ноября проведет по две встречи со сборными Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Западной хоккейной лиги (WHL).
Сообщается, что Канадская хоккейная лига (CHL) приняла отрицательное решение по вопросу участия 19-летнего Исхакова в матчах. Форвард выступает за Университет Коннектикута в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Также сообщается, что Никита Александров («Шарлоттаун Айлендерс», QMJHL), Дмитрий Завгородний («Римуски Осеаник», QMJHL), Александр Хованов («Монктон Уайлдкэтс», QMJHL) и Егор Соколов («Кейп Бретон Иглз», QMJHL) получили разрешение на участие в матчах.