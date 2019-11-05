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12:35 (мск), источник: Прессбол

Андрей Костицын вызван в сборную Беларуси

Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын вызван в сборную Беларуси. Хоккеист отправится с командой в Лиепаю, где с 7 но 9 ноября состоится турнир с участием четырех сборных.

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Источник: Twitter

Костицын-старший стал девятым игроком «Динамо», вызванным в ноябрьский лагерь сборной Беларуси.

Ранее на сбор были приглашены защитники Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Кирилл Готовец, Владислав Еременко и нападающие Михаил Стефанович, Артем Демков, Александр Когалев, Игорь Мартынов, — сообщает твиттер «зубров».

В нынешнем сезоне КХЛ на счету Костицына 24 матча, 12 (6+6) очков и показатель полезности -5.

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