Андрей Костицын вызван в сборную Беларуси
Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын вызван в сборную Беларуси. Хоккеист отправится с командой в Лиепаю, где с 7 но 9 ноября состоится турнир с участием четырех сборных.
Нападающий минского «Динамо» Андрей Костицын вызван в сборную Беларуси. Хоккеист отправится с командой в Лиепаю, где с 7 но 9 ноября состоится турнир с участием четырех сборных.
Ранее на сбор были приглашены защитники Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Кирилл Готовец, Владислав Еременко и нападающие Михаил Стефанович, Артем Демков, Александр Когалев, Игорь Мартынов, — сообщает твиттер «зубров».
В нынешнем сезоне КХЛ на счету Костицына 24 матча, 12 (6+6) очков и показатель полезности -5.