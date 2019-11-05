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18:40 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Барыса» помогли своему фарм-клубу разгромить российскую команду

Казахстанский «Номад» разгромил новокузнецкий «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча команд прошла сегодня, 5 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 7:2.

У «Номада» хет-трик оформил Дмитрий Гурков (шестая, 37-я и 41-я минуты), а дубль — Дмитрий Шевченко (15, 40). Кроме них, также забили Алихан Асетов (32) и Евгений Болякин (46). Четыре из семи шайб «Номад» провел в большинстве.

Отметим, что Шевченко и Асетов в этом сезон играли и за «Барыс». В 12 матчах КХЛ Асетов отличился четыре раза, а Шевченко в 22 встречах отметился тремя результативными передачами.

С 16 очками «Номад» идет на 14-м месте из 16 клубов второй конференции, а «Металлург» с 24 баллами занимает десятую строчку. Еще один матч между командами пройдет завтра, 6 ноября, в Нур-Султане и начнется в 19:00 по столичному времени.

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