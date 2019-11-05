Хоккеисты «Барыса» помогли своему фарм-клубу разгромить российскую команду
Казахстанский «Номад» разгромил новокузнецкий «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Номад» разгромил новокузнецкий «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла сегодня, 5 ноября, в
У «Номада»
Отметим, что Шевченко и Асетов в этом сезон играли и за «Барыс». В 12 матчах КХЛ Асетов отличился четыре раза, а Шевченко в 22 встречах отметился тремя результативными передачами.
С 16 очками «Номад» идет на 14-м месте из 16 клубов второй конференции, а «Металлург» с 24 баллами занимает десятую строчку. Еще один матч между командами пройдет завтра, 6 ноября, в