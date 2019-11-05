Хоккеисты «Барыса» помогли своему фарм-клубу разгромить российскую команду

Встреча команд прошла сегодня, 5 ноября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 7:2.

У «Номада» хет-трик оформил Дмитрий Гурков (шестая, 37-я и 41-я минуты), а дубль — Дмитрий Шевченко (15, 40). Кроме них, также забили Алихан Асетов (32) и Евгений Болякин (46). Четыре из семи шайб «Номад» провел в большинстве.

Отметим, что Шевченко и Асетов в этом сезон играли и за «Барыс». В 12 матчах КХЛ Асетов отличился четыре раза, а Шевченко в 22 встречах отметился тремя результативными передачами.