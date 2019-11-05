«Сарыарка» дважды отыгралась и победила «Торпедо» в казахстанском дерби ВХЛ

Казахстанское дерби прошло сегодня, 5 ноября, и завершилось со счетом 4:3.

Счет в матче первой открыла «Сарыарка», но затем карагандинцам пришлось дважды догонять соперника. Команды по разу использовали численное преимущество.

У «Сарыарки» на четвертой минуте забил Дмитрий Михайлов, на 27-й большинство реализовал Эдгарс Сиксна, на 44-й отличился Айрат Зиазов, а на 48-й — Эдгарс Кулда. У «Торпедо» автором шайбы на шестой минуте стал Дмитрий Громов, на 23-й — Дмитрий Молодцов в большинстве, а на 31-й — Денис Игнашин.