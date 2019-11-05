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18:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» дважды отыгралась и победила «Торпедо» в казахстанском дерби ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» обыграла усть-каменогорское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанское дерби прошло сегодня, 5 ноября, и завершилось со счетом 4:3.

Счет в матче первой открыла «Сарыарка», но затем карагандинцам пришлось дважды догонять соперника. Команды по разу использовали численное преимущество.

У «Сарыарки» на четвертой минуте забил Дмитрий Михайлов, на 27-й большинство реализовал Эдгарс Сиксна, на 44-й отличился Айрат Зиазов, а на 48-й — Эдгарс Кулда. У «Торпедо» автором шайбы на шестой минуте стал Дмитрий Громов, на 23-й — Дмитрий Молодцов в большинстве, а на 31-й — Денис Игнашин.

С 27 очками «Сарыарка» идет на шестом месте второй конференции, а «Торпедо» с 26 баллами занимает седьмую строчку из 16 клубов. Команды снова встретятся 9 ноября в Усть-Каменогорске — игра начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

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