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10:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Русские хоккеисты забили два чудо-гола! Но Канада все равно победила

Во втором матче молодежной суперсерии россияне уступили сборной лиги Квебека в овертайме — 3:4.

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Источник: Спорт-Экспресс

Россия U20 — Сборная QMJHL — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Лавуа — 2 (Пеллетье), 1:44 — 0:1. Соколов — 1 (Хованов, Зоркин), 19:45 — 1:1. Лежаре — 1 (Пуарье), 21:52 — 1:2. Завгородний — 3 (Телегин), 23:05 — 2:2. Грошев — 1 (Александров, Амиров), 30:58 — 3:2. Мерсер — 2 (Лавуа, Пеллетье), 31:33 — 3:3. Лавуа — 3 (Симоно), 61:58 — 3:4.
Вратари: Мифтахов — Родриге.
Броски: 28 (14+7+6+1) — 34 (13+10+9+2).
Судьи: Белливо, Робишо.
6 ноября. Монктон. Avenir Centre. 5889 зрителей.

Шедевры

Что будет делать атака сборной России? без тройки форвардов из лиги Квебека? Либо вымучивать с трудом голы, либо переходить в более мотивирующее состояние из расслабленного «а всего равно лидеры забьют». Соколов, Хованов и Завгородний за два матча выдали один из лучших перформансов наших легионеров (да и вообще каких-либо хоккеистов) в истории Суперсерии. Они забросили первые шесть шайб молодежки, насоздавали моментов на 10−12 голов, при этом почти все эти эпизоды были эстетскими — то после комбинаций, то после индивидуальных проходов. Что Соколов, что Завгородний сегодня сотворили шедевры.

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Увидим ли мы этих троих на МЧМ, да еще и в одном звене? Несмотря на сумасшедшее впечатление от двух игр, не стоит думать, что все уже решено. Хованов — да, ноль вопросов, он с большим отрывом лучший центр среди всех, кто есть у Брагина, и капитанская нашивка подтверждает, что тренер был уверен в нем еще до старта серии.

С вингерами сложнее. На турнире четырех наций в Европе сыграют Денисенко и Дорофеев, есть отлично проводящий сезон в ВХЛ Марченко, других приличных фланговых форвадов полно, и до МЧМ еще многое может поменяться.

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То, что вся тройка попадет в число кандидатов перед турниром, очевидно, но и год назад в похожей ситуации именно контрольные матчи в декабре стали роковыми и для Хованова, и для Завгороднего, и для Чеховича. Справедливости ради — сейчас легионеры их Квебека сыграли еще круче, чем год назад.

Красивейшие голи были не единственными эффектными моментами в исполнении наших юниоров. Вот крутой сэйв от Амира Мифтахова, который реабилитировался за свой ляп в начале встречи.

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А так защитник Антон Малышев провел силовой прием.

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Разочарование

На контрасте с легионерской тройкой — игра звена форвардов из системы СКА. Морозов — Савунов — Подколзин — не постоянное сочетание из ВХЛ, которое должно было бы выделяться своей сыгранностью, но от клубной связки все равно ждешь хоть малейшего намека на химию — а его нет. Отчасти проблема в том, что, несмотря на то в тройке два центра (вчера на этой позиции играет Морозов, сегодня — Савунов), никто из них не может вести на топовом уровне игру всего звена, как это умеет Хованов, отчасти — в удивительной хаотичности хоккея Подколзина.


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Происходящее с ним очень грустно — год назад Василий выглядел еще сыровато, но куда более организованно. Сейчас он часто теряет шайбу, принимает неправильные решения в плане передач и дриблинга, удаляется, не справившись с эмоциями. Чем-то напоминает худшую версию Валерия Ничушкина — но только у последнего деградация началась совсем не в 18 лет. Хотелось бы верить, что это лишь мини-кризис, связанный с неопределенной ролью в клубе, а не какой-то более серьезный перелом в карьере. В овертайме Подколзин мог забить победный гол, но убежав «один в ноль», врезался в ворота и получил травму — пришлось уходить со льда на одной ноге.

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Соперник

Канадцы без главной звезды Алексиса Лафренье выглядели довольно буднично — хороший средний уровень, но ничего запредельного. Правда, надо понимать, что много квебекцев в сборной на МЧМ ждать не стоит, и если наша сборная в играх против OHL и WHL станет слабее, то соперники — сильнее.

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Не очень порадовало, что в третьем периоде при счете 3:3 вместо попыток дожать канадцев и победить россияне скорее пытались сохранить равный счет. В итоге все перетекло в овертайм, где хозяева больше владели шайбой и забросили победную шайбу. К сожалению, результат несправедливым не назовешь.

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Павел Климовицкий

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