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19:44 (мск), источник: ТАСС

«Газпром Арена» примет два хоккейных матча в декабре

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Домашний стадион футбольного клуба «Зенит» «Газпром Арена» в декабре примет два хоккейных матча с участием сборной России и СКА вместо планировавшихся трех. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Медведев рассказал ТАСС, что рассматривалась возможность проведения на «Газпром Арене» трех матчей. В конце 2018 года на футбольном стадионе прошли две хоккейные игры. 16 декабря сборная России в матче Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА (1:4). Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.

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«Думаю, будет два матча, — сказал Медведев. — Там была возможность провести встречу с “Северсталью” (17 декабря — прим. ТАСС), но все-таки собрать 60 тыс. человек на матч СКА — “Северсталь”, при всем уважении к нашему будущему сопернику, было бы тяжеловато. Тем более когда рядом будет матч сборной. Поэтому решили остановиться на двух матчах».

«Уже идет подготовительная работа», — добавил член совета директоров СКА и КХЛ.

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря на МСК «ЦСКА-Арена», россияне сыграют 12 декабря со шведами, 14 декабря с чехами и 15 декабря с финнами. После этого в календаре матчей СКА значатся три домашних матча регулярного чемпионата КХЛ — против «Северстали», ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Встречи состоятся 17, 19 и 22 декабря. По информации ТАСС, речь идет о проведении игр Россия — Финляндия и СКА — ЦСКА.

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