«Газпром Арена» примет два хоккейных матча в декабре

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Медведев рассказал ТАСС, что рассматривалась возможность проведения на «Газпром Арене» трех матчей. В конце 2018 года на футбольном стадионе прошли две хоккейные игры. 16 декабря сборная России в матче Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА (1:4). Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.

«Думаю, будет два матча, — сказал Медведев. — Там была возможность провести встречу с “Северсталью” (17 декабря — прим. ТАСС), но все-таки собрать 60 тыс. человек на матч СКА — “Северсталь”, при всем уважении к нашему будущему сопернику, было бы тяжеловато. Тем более когда рядом будет матч сборной. Поэтому решили остановиться на двух матчах».

«Уже идет подготовительная работа», — добавил член совета директоров СКА и КХЛ.