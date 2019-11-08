Хоккеистки сборной России разгромили немок на Турнире пяти наций
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею разгромила команду Германии во втором матче Турнира пяти наций, который проходит в Дмитрове.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею разгромила команду Германии во втором матче Турнира пяти наций, который проходит в Дмитрове.
Встреча в четверг завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).
В следующем матче на турнире россиянки встретятся со швейцарками 9 ноября.