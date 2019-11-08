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7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Хоккеистки сборной России разгромили немок на Турнире пяти наций

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею разгромила команду Германии во втором матче Турнира пяти наций, который проходит в Дмитрове.

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Встреча в четверг завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0).

В следующем матче на турнире россиянки встретятся со швейцарками 9 ноября.

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