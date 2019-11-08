У этой сборной России некому забивать. Канада была намного сильнее

Сборная OHL — Россия U20 — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

8 ноября. Китчнер. Kitchener Memorial Auditorium. 7436 зрителей.

Голы: Делландреа — 1 (бол ., Байфилд, Драйсдейл), 5:12 — 1:0. Перфетти — 1 (Томас, Меркли), 8:35 — 2:0. Макмайкл — 1 (Байфилд, Такер), 26:40 — 3:0. Томас — 1, 56:50 — 4:0. Михайлов — 1 (Пыленков, Круглов), 59:18 — 4:1.

Байфилд, Драйсдейл), 5:12 — 1:0. Перфетти — 1 (Томас, Меркли), 8:35 — 2:0. Макмайкл — 1 (Байфилд, Такер), 26:40 — 3:0. Томас — 1, 56:50 — 4:0. Михайлов — 1 (Пыленков, Круглов), 59:18 — 4:1. Вратари: Доус (Эндри, 30:36) — Исаев.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 34 (12+14+8) — 27 (9+8+10).

Судьи: Джексон, Хэмилтон.

Креатив

Вся разница между этими конкретными составами сборных Канады и России была понятна по попыткам реализации большинства. Дело не том, что канадцы забили гол, а мы нет, и даже не в том, что у них были моменты, а у нас нет. Ключевая проблема была такой: у россиян банально не хватало хоккеистов, которые способны решать в большинстве, даже на одну пятерку.

Если отсутствие хорошего атакующего защитника мало удивляло (к счастью, они есть в другой молодежке, которая сыграет на турнире в Европе), то острейший дефицит креативных форвардов смотрелся слишком неприятно. После перформанса тройки Соколов — Хованов — Завгородний было сложно их превзойти — но разрыв в классе оказался запредельно велик. Даже четвертый квебекский легионер Александров был бы сегодня очень в тему. На всю сборную осталось два нападающих, которых можно скорее назвать технарями, а не силовыми форвардами (Савунов и Степанов), но ни один, ни второй на таком уровне не тянут.

Россияне старались, но больше чем на один-два гола все равно не наиграли. Комбинации если и были, то очень простые, в основном — индивидуальные проходы, чаще всего за счет скорости и физики.

Василий Подколзин провел, вероятно, свой лучший матч в серии, чуть снизив степень хаоса в своей игре, но продолжил действовать максимально независимо от партнеров и опять не реализовал несколько отличных моментов. Еще и в концовке после его «паса» канадцы забили четвертый гол.



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Соперник

В отличие от сборной лиги Квебека, которая ловила россиян на контратаках, Онтарио прилично давил наших хоккеистах и в позиционках. Что объяснимо в том числе более высоким классом «онтарийцев» — из из числа кандидатов на МЧМ прилично больше. Причем у канадцев в трех голах поучаствовали 17-летние хоккеисты, которые только летом выйдут на драфт НХЛ — большой двусторонний центр Куинтон Байфилд (главный кандидат на 2-й номер в июне) и очень техничный Коул Перфетти (претендент на место в топ-5).

При этом канадцы совсем не убивались и не пытались добить россиян и разгромить их — а играли по счету, спокойно и довольно экономно.

Итоги

Что плохо — не очень понятно, как в трех оставшихся матчах серии россияне вообще собираются забивать. В предыдущих молодежках, которые ездили на Суперсерию, нередко бывали проблемы с креативом, но Валерий Брагин часто находил неожиданные связки или даже тройки, которые выстреливали за счет характера или контратак. В этой сборной открытий пока нет — только неприятные.