Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
65
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
94
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Нью-Джерси Дэвилз
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Вегас Голден Найтс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
24
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
10:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У этой сборной России некому забивать. Канада была намного сильнее

Россияне уступили в третьем матче молодежной Суперсерии сборной лиги Онтарио — 1:4.

Наверх

Сборная OHL — Россия U20 — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
8 ноября. Китчнер. Kitchener Memorial Auditorium. 7436 зрителей.

  • Голы: Делландреа — 1 (бол., Байфилд, Драйсдейл), 5:12 — 1:0. Перфетти — 1 (Томас, Меркли), 8:35 — 2:0. Макмайкл — 1 (Байфилд, Такер), 26:40 — 3:0. Томас — 1, 56:50 — 4:0. Михайлов — 1 (Пыленков, Круглов), 59:18 — 4:1.
  • Вратари: Доус (Эндри, 30:36) — Исаев.
  • Штраф: 6 — 4.
  • Броски: 34 (12+14+8) — 27 (9+8+10).
  • Судьи: Джексон, Хэмилтон.
Во время загрузки произошла ошибка.

Креатив

Вся разница между этими конкретными составами сборных Канады и России была понятна по попыткам реализации большинства. Дело не том, что канадцы забили гол, а мы нет, и даже не в том, что у них были моменты, а у нас нет. Ключевая проблема была такой: у россиян банально не хватало хоккеистов, которые способны решать в большинстве, даже на одну пятерку.

Если отсутствие хорошего атакующего защитника мало удивляло (к счастью, они есть в другой молодежке, которая сыграет на турнире в Европе), то острейший дефицит креативных форвардов смотрелся слишком неприятно. После перформанса тройки Соколов — Хованов — Завгородний было сложно их превзойти — но разрыв в классе оказался запредельно велик. Даже четвертый квебекский легионер Александров был бы сегодня очень в тему. На всю сборную осталось два нападающих, которых можно скорее назвать технарями, а не силовыми форвардами (Савунов и Степанов), но ни один, ни второй на таком уровне не тянут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне старались, но больше чем на один-два гола все равно не наиграли. Комбинации если и были, то очень простые, в основном — индивидуальные проходы, чаще всего за счет скорости и физики.

Василий Подколзин провел, вероятно, свой лучший матч в серии, чуть снизив степень хаоса в своей игре, но продолжил действовать максимально независимо от партнеров и опять не реализовал несколько отличных моментов. Еще и в концовке после его «паса» канадцы забили четвертый гол.


Нажмите,
чтобы включить звук

Соперник

Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от сборной лиги Квебека, которая ловила россиян на контратаках, Онтарио прилично давил наших хоккеистах и в позиционках. Что объяснимо в том числе более высоким классом «онтарийцев» — из из числа кандидатов на МЧМ прилично больше. Причем у канадцев в трех голах поучаствовали 17-летние хоккеисты, которые только летом выйдут на драфт НХЛ — большой двусторонний центр Куинтон Байфилд (главный кандидат на 2-й номер в июне) и очень техничный Коул Перфетти (претендент на место в топ-5).

При этом канадцы совсем не убивались и не пытались добить россиян и разгромить их — а играли по счету, спокойно и довольно экономно.

Итоги

Во время загрузки произошла ошибка.

Что плохо — не очень понятно, как в трех оставшихся матчах серии россияне вообще собираются забивать. В предыдущих молодежках, которые ездили на Суперсерию, нередко бывали проблемы с креативом, но Валерий Брагин часто находил неожиданные связки или даже тройки, которые выстреливали за счет характера или контратак. В этой сборной открытий пока нет — только неприятные.

Во время загрузки произошла ошибка.

Почему, вероятно, это не должно сильно пугать перед МЧМ — за счет квебекских легионеров и тех, кто сыграет на Турнире четырех наций (он стартует сегодня), можно набрать как минимум две созидательные тройки, которые решат все проблемы. Правда, вряд ли это утешение для целого десятка российских форвардов, которые без помощи легионеров почти три целых матча подряд не могли забить. Хорошо, что в самом конце третьего периода «сухая» серия прервалась.

Во время загрузки произошла ошибка.
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Быки» бьются за плей-офф. ЦСКА — за будущее?
Второй круг чемпионата России стартует в пятницу в Грозном
«Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
Семак рассказал о первом разговоре с Кокориным после тюрьмы
Португалия увеличила отрыв от РФ в таблице коэффициентов УЕФА
Россияне набрали девять очков в матче «Вашингтона» и «Флориды»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь