У этой сборной России некому забивать. Канада была намного сильнее
Россияне уступили в третьем матче молодежной Суперсерии сборной лиги Онтарио — 1:4.
Россияне уступили в третьем матче молодежной Суперсерии сборной лиги Онтарио — 1:4.
Сборная OHL — Россия U20 — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
8 ноября. Китчнер. Kitchener Memorial Auditorium. 7436 зрителей.
Вся разница между этими конкретными составами сборных Канады и России была понятна по попыткам реализации большинства. Дело не том, что канадцы забили гол, а мы нет, и даже не в том, что у них были моменты, а у нас нет. Ключевая проблема была такой: у россиян банально не хватало хоккеистов, которые способны решать в большинстве, даже на одну пятерку.
Если отсутствие хорошего атакующего защитника мало удивляло (к счастью, они есть в другой молодежке, которая сыграет на турнире в Европе), то острейший дефицит креативных форвардов смотрелся слишком неприятно. После перформанса тройки Соколов — Хованов — Завгородний было сложно их превзойти — но разрыв в классе оказался запредельно велик. Даже четвертый квебекский легионер Александров был бы сегодня очень в тему. На всю сборную осталось два нападающих, которых можно скорее назвать технарями, а не силовыми форвардами (Савунов и Степанов), но ни один, ни второй на таком уровне не тянут.
Россияне старались, но больше чем на
Василий Подколзин провел, вероятно, свой лучший матч в серии, чуть снизив степень хаоса в своей игре, но продолжил действовать максимально независимо от партнеров и опять не реализовал несколько отличных моментов. Еще и в концовке после его «паса» канадцы забили четвертый гол.
В отличие от сборной лиги Квебека, которая ловила россиян на контратаках, Онтарио прилично давил наших хоккеистах и в позиционках. Что объяснимо в том числе более высоким классом «онтарийцев» — из из числа кандидатов на МЧМ прилично больше. Причем у канадцев в трех голах поучаствовали 17-летние хоккеисты, которые только летом выйдут на драфт НХЛ — большой двусторонний центр Куинтон Байфилд (главный кандидат на 2-й номер в июне) и очень техничный Коул Перфетти (претендент на место в топ-5).
При этом канадцы совсем не убивались и не пытались добить россиян и разгромить их — а играли по счету, спокойно и довольно экономно.
Что плохо — не очень понятно, как в трех оставшихся матчах серии россияне вообще собираются забивать. В предыдущих молодежках, которые ездили на Суперсерию, нередко бывали проблемы с креативом, но Валерий Брагин часто находил неожиданные связки или даже тройки, которые выстреливали за счет характера или контратак. В этой сборной открытий пока нет — только неприятные.
Почему, вероятно, это не должно сильно пугать перед МЧМ — за счет квебекских легионеров и тех, кто сыграет на Турнире четырех наций (он стартует сегодня), можно набрать как минимум две созидательные тройки, которые решат все проблемы. Правда, вряд ли это утешение для целого десятка российских форвардов, которые без помощи легионеров почти три целых матча подряд не могли забить. Хорошо, что в самом конце третьего периода «сухая» серия прервалась.