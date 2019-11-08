Источник: AP 2019

Известный вратарь, обладатель Кубка Стэнли и собственного мнения по любому вопросу Илья Брызгалов — об НХЛ, авторитарных методах тренеров России, подъёме русской вратарской школы, Никите Гусеве и многом другом.

«Когда в России ты можешь нарушать правила — это не свобода, а беспредел»

— Летом вы говорили о Панарине, что вообще всё равно, кто что говорит, и не дело это обсуждать. Но дискуссия продолжается. Недавно Сергачёв сказал, что в Америке скучает по русской свободе. Поделитесь своим мнением?

— Не знаю, что он подразумевает под словом свобода. Это такое эфемерное понятие, её нигде нет. Везде существуют ограничения, но это правила, которые люди сами устанавливают и принимают, чтобы они могли сосуществовать.

Может, мы с ним по-разному думаем? Что такое свобода? Свобода самовыражения, свобода слова, свобода действий, можно продолжать дальше. Я здесь не чувствую никаких ограничений. Или свобода — это значит лететь на скорости 150 миль в час по шоссе и являться угрозой себя и окружающих? Или это безумие, а не свобода? Извините, мне такая свобода не нужна, мне хочется, чтобы такого человека догнали полицейские и утрамбовали его по закону, куда надо. Ведь он нарушает правила, установленные людьми, и является повышенным источником опасности, даже если просто ведёт автомобиль. А уж если превышает скорость… А у нас — дал взятку, откупился и поехал дальше. Это не свобода, а анархия и беззаконие. К свободе это не имеет никакого отношения.

Свобода — это если человек с чем-то не согласен, он может высказаться или что-то сделать в рамках закона. Ощущение свободы в России, когда ты можешь нарушать правила, — это обычный беспредел. Люди часто путают свободу с беспределом.

— Овечкин побьёт рекорд Гретцки? Осталось 223 гола, в этом сезоне он уже 13 забил.

— Наверное, это его и вдохновляет, не знаю. 223 гола?

— Да. На это, по идее, может уйти 6−8 сезонов.

— Он может и в пять сезонов уложиться. Забьёт — отлично, не забьёт — тоже отлично. Что Гретцки, что Овечкин, что Каапо Какко будет рекордсменом, вообще всё равно.

— Своего «Ришара» он не отдаст?

— Возможно. Предсказания — это такое неблагодарное дело. Я предсказываю только очевидные вещи, а на шесть месяцев вперёд не скажу, я же не провидец. Надо было спрашивать шамана, который в Москву шёл, но его арестовали.

— Ничушкин в этом сезоне забьёт?

— Когда-нибудь забьёт. Думаю, в этом сезоне должен. Ну сколько можно уже, сколько он не забивает, сезона два?

«В прошлом сезоне “Тампе” фартило, но у них бардак в обороне»

— Удивлены стартом «Тампы» и Никиты Кучерова или это прогнозировалось?

— У них бардак в обороне, это им стоило и в плей-офф. Сейчас они стали меньше забивать, а бардак в обороне остался, отсюда и такой предсказуемый результат, поэтому они и скатываются вниз турнирной таблицы. Нельзя рассчитывать на большие успехи, когда в обороне бардак.

— Василевский в прошлом году из штанов выпрыгивал, а в этом играет ниже своего уровня.

— Каждый год выдавать феноменальный сезон тоже сложно. Допустим, он играет чуть-чуть хуже, чем в прошлом году, но это уже сказывается. Чуть-чуть меньше они забивают, чуть-чуть побольше стали пропускать, в обороне бардак, из этого складываются проигрыши. Не добрали очки, и вместо первого места сидят внизу турнирной таблицы.

— Получается, в прошлом году им просто фартило?

— И ему, и всей команде. Один феноменальный сейв не сделал, это уже повлияло на игру. Это маленькие детали, из которых состоит игра. Скажем, счёт 2:1, он делает сейв, а в следующей смене они забивают сами. И вместо 2:2 уже 3:1. А в этом году наоборот — не 3:1, а 2:2, совсем другая игра.

— Не могу не спросить про нового русского вратаря «Вашингтона», у Ильи Самсонова шесть матчей, пять стартов и пять побед.

— Я видел его и ещё одного парня в «Рейнджерс». Оба очень хорошие ребята, просто в «Вашингтоне» команда намного лучше помогает. И он играет хорошо, и команда хорошая, забивает, поэтому у него такие хорошие результаты. Видел матч Шестёркина в «Рейнджерс» на предсезонке, он тоже играл феноменально. Хорошее поколение вратарей, ребята быстрые, техничные, высокие, атлетичные.

— За последние шесть лет Бобровский дважды брал «Везину», сейчас Василевский взял. Георгиев неплохо играет, на подходе Самсонов, Шестёркин. Это что, наша вратарская школа выходит на лидирующие позиции?

— А что вы хотите, не зря же Владислав Александрович Третьяк уже лет 20 над этим вопросом работает, не покладая рук! Где-то сам кэмпы проводит, где-то даёт наставления, где-то чуткой рукой президента ФХР вводит какие-то ограничения.

— Сейчас по вратарям никаких ограничений нет.

— Раньше были, видите, как сказалось.

— Андрей Свечников стал первым в НХЛ, кто забил мичиганский гол. Насколько это крутое достижение?

— Забил и забил. Технически сложно исполнить такой элемент — быстро схватить шайбу, чтобы она не слетела, и ещё засунуть её в этот маленький кусочек ворот. Надо сделать всё быстро и чётко, поднять шайбу, не потерять её, чтобы вратарь или кто-то из игроков её не выбил. Впечатляюще, но не более того. Гол и гол, за него дают одно очко.



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— То есть вратарю неважно, такой гол пропускать или с добивания, когда у ворот настоящая толкучка?

— Какая разница, в статистику идёт что-то, что другое. Или вы думаете, ему потом скажут: «Ну ты и чмырь, такой гол пропустил»? Нет (улыбается), это же не во дворе ребята с ушанками играют.

«У Гусева руки сумасшедшие! Но это в России он звезда, а в НХЛ — просто новичок»

— Сейчас в России игроки пытаются пойти по пути Панарина, уехать в НХЛ после того, как состоялись в КХЛ. Панарин сразу заиграл в НХЛ, а у других не получается. Шипачёв был пару лет назад, сейчас под раздачу попадает Никита Гусев.

— Помните, в «Мастере и Маргарите», когда после бала они сидели в квартире и выпивали, Маргарита сказала, что хочет, чтобы всё было как прежде. А Мастер ответил, что как прежде уже не может быть. Вот так и здесь, у каждого своя дорога. То, что сработало для Панарина, не обязательно сработает для другого.

— В чём, на ваш взгляд, проблема? Кто-то просто может не подходить для НХЛ, или, как в случае с Гусевым, может, его просто неправильно используют, ставя в третье-четвёртое звено? (Последние два матча Гусев провёл во втором звене «Нью-Джерси». — Прим. «Чемпионата»).

— Может, он не может быть продуктивным в первых двух звеньях? Он же начинал в первых звеньях.

— Ему ставят в укор, что он в обороне плохо отрабатывает, катается плохо. Но это известно было задолго до того, как с ним подписали контракт.

— Гусев для России — звезда, здесь он просто Гусев, новичок, которому ещё нужно доказывать, а не показывать характер. Он техничный парень, я знаю его ещё по локауту, когда приезжал в ЦСКА, его тогда тоже в состав не ставили. Руки сумасшедшие! Он игровичок, но здесь немного другой хоккей, ему надо менять свой стиль игры, если он хочет играть. Если тренеры что-то требуют, он должен подстраиваться под стиль команды, иначе всё может быстро закончится. Там таких Гусевых, знаете, сколько стоит каждый год? Есть и лучше, и хуже, всякие. Столько людей играет в хоккей, недостатка в них нет, и все хотят в НХЛ. Конкуренция огромная, и когда тебе даётся шанс, нужно стараться его использовать.

— Все свои достижения нужно оставить в России, забыть, что у тебя там была куча достижений, что ты олимпийский чемпион. Засунуть всё подальше и забыть?

— Совершенно верно, это вообще ничего не интересует. Особенно звание олимпийского чемпиона на Играх, где не было НХЛ. Для них это вообще не считается за Олимпиаду.

— Сейчас говорят, что НХЛ и в Пекин не поедет.

— Пока не начнут деньги платить, они и не будут ездить.

— Нужна ли вообще такая Олимпиада? Были предложения сделать олимпийский турнир с молодёжными сборными, или проводить его летом.

— Попробуйте вытащить кого-то из Майами, с Мальдив, с лазурных берегов Франции или канадских озёр. Сейчас! Ради какой-то Олимпиады летом. А отдыхать-то когда, у тебя только сезон закончился? А юношеская Олимпиада уже есть.

Здесь всё просто, хотите шоу — платите бабки. Сейчас начнут говорить, что это олимпийское движение, но мы уже не в древней Греции. It’s all about business.

— В НХЛ играет около 800 игроков, а на Олимпиаду едут процентов 15. А остальным она вообще не нужна, получается?

— Да, а остальные сидят, деньги тикают. 10 дней отдохнули, потом тебя грузят как на предсезонке. Плюс выбиваешься из ритма чемпионата. К тому же туда же в основном едут звёзды, а вернуться могут с травмами. Кто-то плечо повредил, кто-то колено порвал. Хозяину команды это надо что ли? Он ему платит $ 12 млн в год, думает, что всё в порядке, а он его теряет до конца сезона. Хозяин с этого вообще ничего не имеет, одни потери. Поставьте себя на его место, зачем ему это надо?

— В НХЛ недавно провели опрос. Худший город — Виннипег. Вы что скажете?

— Виннипег бы с Баффало поспорил, у них идёт баттл.

— А худшей гостевой раздевалкой назвали раздевалку «Вашингтона», один игрок сказал, что душ там как в тюрьме.

— В душах нигде нет никаких перегородочек, и в домашних раздевалках тоже. У «Вашингтона», кстати, раздевалка неудобная, маленькая такая.

— Второе место занял «Бостон», говорят, гостевая раздевалка там слишком близко ко льду, очень холодно.

— Это глупости. Ты переодеваешься и проходишь через коридорчик, который ведёт ко льду. Никуда там далеко идти не надо. И есть кондиционирование в раздевалках, сам выставляешь нужную температуру. Наговаривают! Видимо, кто-то много проигрывает в Бостоне, вот и недоволен.

— Кстати, недавно была история о том, как Эвандер Кейн на $ 500 тыс. проигрался в казино Лас-Вегаса во время плей-офф, остался должен денег.

— А что вы смеётесь, он удачу покупал. Видели, какую они серию вытащили? Это патриот команды, засадил 500 штук, чтобы купить удачу, и «Сан-Хосе» прошёл «Вегас».

— Получается, другим командам надо следовать этому примеру?

— Тут я советы давать не буду, каждый выбирает свой путь. Я бы так не сделал.

— А вы как удачу приманивали?

— Никак (вздыхает). Приманивай-не приманивай, это не поможет. Она либо благосклонна к тебе, либо нет. Как раньше было, в античные времена. Вулкан вот-вот взорвётся, а люди к нему несут подношения. Это же от недостатка образования и знаний. Думают, бросят туда четыре барашка, и вулкан успокоится.

— Хоккеисты суеверные.

— Всякие есть люди, и в хоккее. У меня никаких суеверий не было.

«В сборную России меня не пригласят, у меня слишком радикальные взгляды»

— Как относитесь к тому, что всё больше русских игроков уезжают на год в Северную Америку, чтобы набить себе цену и по возвращении в Россию подписать хороший контракт?

— Не самый худший вариант для ребят. Поставьте себя на их место, вы бы так не сделали? Каждый за себя, это нормально. У хоккеиста короткая карьера, чем больше они заработают денег, тем лучше для них и их семей. Я их прекрасно понимаю и не осуждаю. Они молодцы, пусть зарабатывают, пока могут, и откладывают на жизнь. Потом всё закончится, и ты никому не будешь нужен.

— Николая Хабибулина привлекли к работе со сборной, Игорь Ларионов стал советником главы тренерского штаба. Вас не звали и хотели бы вы поработать именно со сборной России?

— Меня не пригласят. Наверное, у меня слишком радикальные взгляды. Но мне пока есть, чем заниматься. Может, когда станет скучно, можно будет подумать. Но у нас в стране в принципе не любят независимых людей, ими тяжело управлять и манипулировать. А когда у человека полно долгов, задолженностей, его легко за бородёночку схватить и потянуть, куда надо.

Я всю жизнь бунтовал, у меня чувство повышенной справедливости и восстаю, когда вижу несправедливость. С возрастом стал мудрее и начал многие вещи объяснять. У меня в школе постоянно были проблемы, у нас же как воспитывают? Ты виноват, учителя не слушаешь. Учителю верят, а ребёнку не верят, а вы послушайте детей!

— В Америке воспитывают самостоятельность?

— За других отвечать не могу, своих стараюсь так воспитывать. Вижу много детей, у всех есть своё мнение, все знают свои права, знают, что можно, что нельзя. Конечно, они и свои обязанности знают, просто кто-то их осознаёт и понимает, как важно получить образование, что труд — это благо, а кто-то нет, и потом остаётся на обочине.

— К слову о самостоятельности. Вчера Крэйг Мактавиш поделился впечатлениями о трёх месяцах в России и рассказал, как был удивлён, что президент «Локомотива» ему говорил, что с игроками надо пожёстче, и он недостаточно их ругает.

— Кричать, ругаться, быть жёстче с игроками — этого не надо делать! Они работают, я работаю, мы все должны друг друга уважать. Нельзя унижать человеческое достоинство, оскорблять или унижать игроков. Есть другие методы воздействия. Я не говорю финансовые, а то у нас сразу огромные штрафы любят влепить. Если человек раз не выполняет тренерское задание, два, три, ты его просто выводишь из состава. Не надо ни ругать, ни унижать.

«Русские игроки боялись старших. Яковлев считал, я мало их ругаю»

— Русские ребята, которые возвращаются из Северной Америки, часто рассказывают, что тренеры им в лицо говорят, что всё отлично, а потом не ставят в состав.

— Так пусть они вспомнят, что им во время игры говорили, и не раз. Это же стирается из памяти. Если к тебе подошли во время игры, сказали что-то, повторили, а люди не понимают, то они же не маленькие дети. Вывели тебя из состава, и сиди жди, пока кто-то другой облажается. А этот другой понимает и выполняет то, что от него требуют. Тебе уже сказали, но ты забыл и потом кажется, что ничего не говорили. Думаете, все тренеры, скауты, генеральные менеджеры будут бегать вокруг парня и думать, как же им ему объяснить, что от него требуется? У них ещё 22 человека в команде, о которых надо заботиться. Если чувствуешь, что есть проблемы, подойти сам, с тобой всегда поговорят.