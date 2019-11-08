«Когда в России ты можешь нарушать правила — это не свобода, а беспредел»
В эфире Илья Брызгалов — человек, у которого есть неординарное мнение по любому вопросу.
В эфире Илья Брызгалов — человек, у которого есть неординарное мнение по любому вопросу.
Известный вратарь, обладатель Кубка Стэнли и собственного мнения по любому вопросу Илья Брызгалов — об НХЛ, авторитарных методах тренеров России, подъёме русской вратарской школы, Никите Гусеве и многом другом.
— Летом вы говорили о Панарине, что вообще всё равно, кто что говорит, и не дело это обсуждать. Но дискуссия продолжается. Недавно Сергачёв сказал, что в Америке скучает по русской свободе. Поделитесь своим мнением?
— Не знаю, что он подразумевает под словом свобода. Это такое эфемерное понятие, её нигде нет. Везде существуют ограничения, но это правила, которые люди сами устанавливают и принимают, чтобы они могли сосуществовать.
Может, мы с ним
Свобода — это если человек с
— Овечкин побьёт рекорд Гретцки? Осталось 223 гола, в этом сезоне он уже 13 забил.
— Наверное, это его и вдохновляет, не знаю. 223 гола?
— Да. На это, по идее, может уйти 6−8 сезонов.
— Он может и в пять сезонов уложиться. Забьёт — отлично, не забьёт — тоже отлично. Что Гретцки, что Овечкин, что Каапо Какко будет рекордсменом, вообще всё равно.
— Своего «Ришара» он не отдаст?
— Возможно. Предсказания — это такое неблагодарное дело. Я предсказываю только очевидные вещи, а на шесть месяцев вперёд не скажу, я же не провидец. Надо было спрашивать шамана, который в Москву шёл, но его арестовали.
— Ничушкин в этом сезоне забьёт?
—
— Удивлены стартом «Тампы» и Никиты Кучерова или это прогнозировалось?
— У них бардак в обороне, это им стоило и в
— Василевский в прошлом году из штанов выпрыгивал, а в этом играет ниже своего уровня.
— Каждый год выдавать феноменальный сезон тоже сложно. Допустим, он играет
— Получается, в прошлом году им просто фартило?
— И ему, и всей команде. Один феноменальный сейв не сделал, это уже повлияло на игру. Это маленькие детали, из которых состоит игра. Скажем, счёт 2:1, он делает сейв, а в следующей смене они забивают сами. И вместо 2:2 уже 3:1. А в этом году наоборот — не 3:1, а 2:2, совсем другая игра.
— Не могу не спросить про нового русского вратаря «Вашингтона», у Ильи Самсонова шесть матчей, пять стартов и пять побед.
— Я видел его и ещё одного парня в «Рейнджерс». Оба очень хорошие ребята, просто в «Вашингтоне» команда намного лучше помогает. И он играет хорошо, и команда хорошая, забивает, поэтому у него такие хорошие результаты. Видел матч Шестёркина в «Рейнджерс» на предсезонке, он тоже играл феноменально. Хорошее поколение вратарей, ребята быстрые, техничные, высокие, атлетичные.
— За последние шесть лет Бобровский дважды брал «Везину», сейчас Василевский взял. Георгиев неплохо играет, на подходе Самсонов, Шестёркин. Это что, наша вратарская школа выходит на лидирующие позиции?
— А что вы хотите, не зря же Владислав Александрович Третьяк уже лет 20 над этим вопросом работает, не покладая рук!
— Сейчас по вратарям никаких ограничений нет.
— Раньше были, видите, как сказалось.
— Андрей Свечников стал первым в НХЛ, кто забил мичиганский гол. Насколько это крутое достижение?
— Забил и забил. Технически сложно исполнить такой элемент — быстро схватить шайбу, чтобы она не слетела, и ещё засунуть её в этот маленький кусочек ворот. Надо сделать всё быстро и чётко, поднять шайбу, не потерять её, чтобы вратарь или
— То есть вратарю неважно, такой гол пропускать или с добивания, когда у ворот настоящая толкучка?
— Какая разница, в статистику идёт
— Сейчас в России игроки пытаются пойти по пути Панарина, уехать в НХЛ после того, как состоялись в КХЛ. Панарин сразу заиграл в НХЛ, а у других не получается. Шипачёв был пару лет назад, сейчас под раздачу попадает Никита Гусев.
— Помните, в «Мастере и Маргарите», когда после бала они сидели в квартире и выпивали, Маргарита сказала, что хочет, чтобы всё было как прежде. А Мастер ответил, что как прежде уже не может быть. Вот так и здесь, у каждого своя дорога. То, что сработало для Панарина, не обязательно сработает для другого.
— В чём, на ваш взгляд, проблема?
— Может, он не может быть продуктивным в первых двух звеньях? Он же начинал в первых звеньях.
— Ему ставят в укор, что он в обороне плохо отрабатывает, катается плохо. Но это известно было задолго до того, как с ним подписали контракт.
— Гусев для России — звезда, здесь он просто Гусев, новичок, которому ещё нужно доказывать, а не показывать характер. Он техничный парень, я знаю его ещё по локауту, когда приезжал в ЦСКА, его тогда тоже в состав не ставили. Руки сумасшедшие! Он игровичок, но здесь немного другой хоккей, ему надо менять свой стиль игры, если он хочет играть. Если тренеры
— Все свои достижения нужно оставить в России, забыть, что у тебя там была куча достижений, что ты олимпийский чемпион. Засунуть всё подальше и забыть?
— Совершенно верно, это вообще ничего не интересует. Особенно звание олимпийского чемпиона на Играх, где не было НХЛ. Для них это вообще не считается за Олимпиаду.
— Сейчас говорят, что НХЛ и в Пекин не поедет.
— Пока не начнут деньги платить, они и не будут ездить.
— Нужна ли вообще такая Олимпиада? Были предложения сделать олимпийский турнир с молодёжными сборными, или проводить его летом.
— Попробуйте вытащить
Здесь всё просто, хотите шоу — платите бабки. Сейчас начнут говорить, что это олимпийское движение, но мы уже не в древней Греции. It’s all about business.
— В НХЛ играет около 800 игроков, а на Олимпиаду едут процентов 15. А остальным она вообще не нужна, получается?
— Да, а остальные сидят, деньги тикают. 10 дней отдохнули, потом тебя грузят как на предсезонке. Плюс выбиваешься из ритма чемпионата. К тому же туда же в основном едут звёзды, а вернуться могут с травмами.
— В НХЛ недавно провели опрос. Худший город — Виннипег. Вы что скажете?
— Виннипег бы с Баффало поспорил, у них идёт баттл.
— А худшей гостевой раздевалкой назвали раздевалку «Вашингтона», один игрок сказал, что душ там как в тюрьме.
— В душах нигде нет никаких перегородочек, и в домашних раздевалках тоже. У «Вашингтона», кстати, раздевалка неудобная, маленькая такая.
— Второе место занял «Бостон», говорят, гостевая раздевалка там слишком близко ко льду, очень холодно.
— Это глупости. Ты переодеваешься и проходишь через коридорчик, который ведёт ко льду. Никуда там далеко идти не надо. И есть кондиционирование в раздевалках, сам выставляешь нужную температуру. Наговаривают! Видимо,
— Кстати, недавно была история о том, как Эвандер Кейн на $ 500 тыс. проигрался в казино
— А что вы смеётесь, он удачу покупал. Видели, какую они серию вытащили? Это патриот команды, засадил 500 штук, чтобы купить удачу, и «Сан-Хосе» прошёл «Вегас».
— Получается, другим командам надо следовать этому примеру?
— Тут я советы давать не буду, каждый выбирает свой путь. Я бы так не сделал.
— А вы как удачу приманивали?
— Никак (вздыхает).
— Хоккеисты суеверные.
— Всякие есть люди, и в хоккее. У меня никаких суеверий не было.
— Как относитесь к тому, что всё больше русских игроков уезжают на год в Северную Америку, чтобы набить себе цену и по возвращении в Россию подписать хороший контракт?
— Не самый худший вариант для ребят. Поставьте себя на их место, вы бы так не сделали? Каждый за себя, это нормально. У хоккеиста короткая карьера, чем больше они заработают денег, тем лучше для них и их семей. Я их прекрасно понимаю и не осуждаю. Они молодцы, пусть зарабатывают, пока могут, и откладывают на жизнь. Потом всё закончится, и ты никому не будешь нужен.
— Николая Хабибулина привлекли к работе со сборной, Игорь Ларионов стал советником главы тренерского штаба. Вас не звали и хотели бы вы поработать именно со сборной России?
— Меня не пригласят. Наверное, у меня слишком радикальные взгляды. Но мне пока есть, чем заниматься. Может, когда станет скучно, можно будет подумать. Но у нас в стране в принципе не любят независимых людей, ими тяжело управлять и манипулировать. А когда у человека полно долгов, задолженностей, его легко за бородёночку схватить и потянуть, куда надо.
Я всю жизнь бунтовал, у меня чувство повышенной справедливости и восстаю, когда вижу несправедливость. С возрастом стал мудрее и начал многие вещи объяснять. У меня в школе постоянно были проблемы, у нас же как воспитывают? Ты виноват, учителя не слушаешь. Учителю верят, а ребёнку не верят, а вы послушайте детей!
— В Америке воспитывают самостоятельность?
— За других отвечать не могу, своих стараюсь так воспитывать. Вижу много детей, у всех есть своё мнение, все знают свои права, знают, что можно, что нельзя. Конечно, они и свои обязанности знают, просто
— К слову о самостоятельности. Вчера Крэйг Мактавиш поделился впечатлениями о трёх месяцах в России и рассказал, как был удивлён, что президент «Локомотива» ему говорил, что с игроками надо пожёстче, и он недостаточно их ругает.
— Кричать, ругаться, быть жёстче с игроками — этого не надо делать! Они работают, я работаю, мы все должны друг друга уважать. Нельзя унижать человеческое достоинство, оскорблять или унижать игроков. Есть другие методы воздействия. Я не говорю финансовые, а то у нас сразу огромные штрафы любят влепить. Если человек раз не выполняет тренерское задание, два, три, ты его просто выводишь из состава. Не надо ни ругать, ни унижать.
— Русские ребята, которые возвращаются из Северной Америки, часто рассказывают, что тренеры им в лицо говорят, что всё отлично, а потом не ставят в состав.
— Так пусть они вспомнят, что им во время игры говорили, и не раз. Это же стирается из памяти. Если к тебе подошли во время игры, сказали
— Говорят, что спрашивают, а в ответ — всё отлично, ты супер, а потом смотришь игру с трибун.
— Значит, есть ребята, которые более супер, чем ты. Тренеры же себе не враги! От игры команды их работа зависит, им нужны победы. Значит, он считает, что другие игроки сильнее, поэтому ты сидишь на трибуне. Нет такого, что тренер думает: «Он русский, мне не нравится, я его в состав ставить не буду. Лучше буду проигрывать матчи».