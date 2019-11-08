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20:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России по хоккею победила Финляндию в товарищеском матче

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли команду Финляндии в матче товарищеского турнира четырех наций.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу россиян. У российской команды шайбы забросили Григорий Денисенко (14-я минута) и Никита Рожков (54).

В следующем матче соревнований россияне встретятся в субботу с командой Швеции.

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