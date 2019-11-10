Женская сборная России разгромила Швейцарию в матче Турнира пяти наций
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеистки сборной России разгромили команду Швейцарии в матче домашнего Турнира пяти наций, который проходит в подмосковном Дмитрове.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеистки сборной России разгромили команду Швейцарии в матче домашнего Турнира пяти наций, который проходит в подмосковном Дмитрове.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) в пользу россиянок.
Сборная России одержала третью победу в трех матчах турнира и в воскресенье сыграет с командой Чехии.