Россия вынесла США в финале Кубка Вызова! Наши юниоры снова лучшие в мире

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В международной паузе чемпионата КХЛ российским болельщикам предоставился большой выбор различных соревнований, где наши сборные разных возрастов защищают честь страны.

Главная команда выступает на Кубке Карьяла, её ближайший резерв в олимпийской сборной бьётся за Кубок Германии на этапе Еврочелленджа, молодёжка проводит игры Суперсерии с командами главной юниорской лиги Канады, а второй состав сборной России U20 участвует в Турнире четырёх наций.

За всеми этими событиями не мудрено было выпустить из виду игры сборной России U17, а между тем наши юниоры отправились на главное соревнование для игроков этого возраста — Мировой Кубок Вызова. Этот турнир традиционно проходит в Канаде с 1986 года и, по сути, представляет собой переходное соревнование от детско-юношеского хоккея до юниорского уровня.

На Кубке Вызова принимает участие несколько канадских сборных, разделённых по цветам формы (красные, чёрные и белые), а также команды из США, России, Чехии, Швеции и Финляндии. Другими словами — это главный сбор юных талантов мировой хоккейной элиты.

В 2019 году турнир прошёл в городах Медисин-Хат и Суифт-Каррент канадских провинций Альберта и Саскачеван соответственно. В российской команде были собраны лучшие игроки 2003 года рождения под руководством главного тренера Андрея Козырева. У этого наставника есть опыт работы помощника главного тренера в КХЛ («Витязь», «Северсталь», «Локомотив»), а последние два года он трудится в команде МХЛ СКА-1946. Мировой Кубок Вызова-2019 — его первый опыт самостоятельной тренерской работы.

Почти всем хоккеистам сборной России на этом турнире 16 лет, и все они пока играют в чемпионатах родной страны. Есть представители юниорских лиг U16 и U17, но большинство, несмотря на юный возраст, уже довольно стабильно играют в МХЛ.



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На групповом этапе российские юниоры попали в компанию Швеции, Финляндии и «Канады в красном», и прошли этот предварительный раунд со скрипом. Проиграли «кленовым листьям» (3:4), затем по буллитам уступили финнам (4:5 Б), и лишь в заключительной игре смогли обыграть шведов (5:4). Все матчи выдались крайне упорными, но результат, кстати говоря, был не так важен — в плей-офф в любом случае выходили все участники.

В играх на вылет наша команда преобразилась. В четвертьфинале россияне поиздевались над обороной «Канады в чёрном», разгромив соперника 8:4. В полуфинале подопечных Козырева ждали чехи, но и с ними наши ребята разобрались уверенно — 4:0. В финале Россию ждал вечный соперник из США.

Мы вышли в финал, у команды и у тренерского штаба — только положительные эмоции. Думаю, это нам поможет в финале. Когда понял, что победа не уйдет от нашей сборной? Когда сирена прозвучала. Завтра мы все будем в равных условиях. Сейчас отдохнем, завтра переедем в другой город, на другую арену, и уже там будем готовиться к игре. Завтра определяющим будет выдержка и самоотдача каждого игрока. Андрей Козырев главный тренер сборной России

Финал Кубка Вызова состоялся в Медисин-Хате и стал настоящим триумфом российской команды. В первом периоде и наши, и американцы много осторожничали, и зрители не увидели голов, но нули на табло — нехарактерная вещь для матчей юниорских команд. Исправлять ситуацию наши парни начали уже во втором отрезке игры. На шестой минуте периода хабаровчанин Всеволод Гайдамак затащил шайбу в зону соперника, не обращая внимания на американский «рюкзак» на плечах, и выдал удобную передачу на тольяттинца Фёдора Свечкова. Лучший снайпер нашей сборной на турнире не промахнулся и открыл счёт в финале.

После пропущенного гола сборная США активизировалась, перехватила инициативу и активно атаковала почти до конца периода. Но вместо того, чтобы сравнять счёт, американцы пропустили второй гол от наших ребят на последних секундах отрезка. Прохор Полтапов, представляющий «Красную армию» убежал в контратаку и мастерски переиграл голкипера сборной США. 2:0 после сорока минут игры!

В третьем периоде логично было ждать, что сборная США устроит настоящий штурм российских ворот, но американцев быстро успокоила третья шайба в исполнении Ильи Иванцова. Нападающий «СКА-Варяги» выполнил безобидный наброс от борта, но голкипер США Кейден Мбереко допустил грубую ошибку и буквально закинул шайбу ловушкой в собственные ворота.

Конечно, игра ещё не была сделана, но запал американцев существенно ослаб. Они больше атаковали, но как будто по инерции, и не могли пробить великолепно игравшего вратаря сборной России Валерия Бринкмана. Сборная США выпускала шестого полевого игрока за восемь (!) минут до конца третьего периода, пыталась организовать навал, но всё было тщетно.

Более того, россияне окончательно добили соперника двумя разящими контратаками. Сначала отличился Егор Чибриков, а затем после великолепной передачи Свечкова свою шайбу оформил Гайдамак. 5:0, сборная России просто уничтожала соперника!

После этого российского дуплета исход матча был уже ясен, наши парни слегка расслабились и позволили сборной США, которая не сдавалась до последнего, отыграть две шайбы. Но финальную точку в матче поставили всё-таки россияне. Пустые ворота поразил 15-летний челябинец Данила Юров. 6:2, великолепная победа нашей сборной.

Таким образом, сборная России U17 второй год подряд становится лучшей командой на Кубке Вызова. У российского хоккея однозначно есть светлое будущее!