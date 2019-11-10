Молодежная сборная России победила чехов на Турнире четырех наций
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) победили команду Чехии в матче Турнира четырех наций в Финляндии.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) победили команду Чехии в матче Турнира четырех наций в Финляндии.
Встреча завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). В составе российской команды дубль оформил Никита Рожков (на 28-й и 37-й минутах), также шайбы забросили Павел Дорофеев (17), Григорий Денисенко (21) и Арсений Грицюк (58).
Сборная России одержала на турнире две победы и потерпела одно поражение.