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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России победила чехов на Турнире четырех наций

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) победили команду Чехии в матче Турнира четырех наций в Финляндии.

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Встреча завершилась со счетом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0). В составе российской команды дубль оформил Никита Рожков (на 28-й и 37-й минутах), также шайбы забросили Павел Дорофеев (17), Григорий Денисенко (21) и Арсений Грицюк (58).

Сборная России одержала на турнире две победы и потерпела одно поражение.

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