«Чехи играли лучше русских. Но вам в мае повезло взять бронзу». «Матч ТВ» говорит с Ржигой

Источник: РИА "Новости"

«У нас было время на тренировки»

— Чехи одержали три победы на Кубке Карьяла, победив шведов в Швеции, финнов — в Финляндии, крупно обыграв Россию. И при этом у вас не было времени на тренировки?

— Нет, время было. Конечно, было!

— Сколько же тренировок вы провели? Вот у нас в сборной России — проблема, мы не тренировались толком, играли с листа.

— Мы собрались в понедельник перед Кубком Карьяла. Провели четыре тренировки. Потом полетели в Швецию. Там прошла раскатка, еще одна тренировка. После этого работали в Финляндии. Вот только утром в воскресенье отменили раскатку, а так все было в полном объеме.

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— Мы о сборной Алексея Кудашова до турнира ничего не знали. Для нас это была команда-загадка. А что знали вы?

— Мы знали, что Россия всегда собирает хорошие команды. Я не знал, какие фамилии приедут в Хельсинки. Мы думали только о себе. О том, как будет играть сборная Чехии. Главное, что мы должны были выступить хорошо.

И мы ведь помотались — в Швецию ездили на выезд, потом прилетели в Финляндию. Там сильные соперники. Но русских мы не видели. Лишь здесь, в Хельсинки, посмотрели.

«Чехам в мае очень не повезло в матче за бронзу против России»

— Вы можете сравнить по рисунку сборную Ильи Воробьева и сборную Алексея Кудашова?

— Так нельзя сравнивать. На чемпионате мира у вас в сборной были известные игроки, сразу 15 энхаэловцев. Они знали, какая организация в сборной России, и органично себя в ней чувствовали.

А теперь в Хельсинки у вас приехали молодые игроки. И они только учатся тому, каким должен быть процесс в сборной.

— Я помню тот матч Россия — Чехия за бронзу. Ваша сборная нанесла 52 броска, но проиграла — Андрей Василевский у нас в воротах был как бог. Нет чувства досады, что тогда не зацепили медаль?



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— Чехи в том матче были лучше. Первые 40 минут — точно. Но не повезло. В таких играх, как Россия — Чехия, все может решить один бросок, одна шайба. Просто в тот день у нас не было счастья. Только этим могу объяснить.

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— Вы недавно приезжали в Москву, приходили на матч «Динамо» — я вас видел. Не думали о том, чтобы вернуться на работу в КХЛ?

— Нет-нет, я этот визит планировал специально для того, чтобы встретиться с ребятами из сборной Чехии, поговорить с ними. Посмотреть, как они выступают в КХЛ.

Еще я приезжал в Подольск, ходил в Питере на «Спартак». Сейчас вот полетим в Америку и Финляндию. Мы интересуемся хоккеистами, которые выступают за границей. Хотим с ними разговаривать — есть ли у них желание играть за сборную Чехии? Или какие-то проблемы?

Для меня важно, чтобы собралась сильная команда и мы были бы как большая сплоченная семья.

«Тренеров и в Чехии часто увольняют»

— Но вы не исключаете, что однажды вернетесь в КХЛ? Когда-нибудь ведь кончится контракт со сборной Чехии.

— Да, хотелось бы еще поработать в КХЛ. Но это далеко. Я сейчас думаю только о сборной Чехии и не распыляюсь на другие варианты.

— Вас не удивляет, как часто тренеров увольняют в КХЛ? Вот в Ярославле их меняют чуть ли не каждый месяц.

— Это ведь не только в России происходит. Посмотрите, как бывает в других странах. У нас тоже после третьего матча уводили тренера. Может, это нехорошо. Но это проза жизни.

Я вот понимаю, в Ярославле привыкли, что их команда идет высоко в таблице. То же самое — Магнитогорск. Я не знаю, почему там убрали Яндача, какие были проблемы, и что решило руководство. Рассуждать об этом не могу. Но уволить быстро тренера могут где угодно.

— НХЛ и в следующем году приедет в Прагу, привезет туда «Бостон». Комиссар лиги Гари Беттмэн сказал, что там есть роскошный Давид Пастрняк, поэтому чешский хоккей на подъеме. Согласны?

— Нет-нет, я бы так не говорил. Нам нужно еще больше работать, воспитывая молодежь. Надо еще выше подниматься. Мы отдали высоту, когда в начале XXI века были лучшей командой мира, а в 1998-м выиграли Олимпиаду в Нагано.

Я не могу согласиться с Беттмэном, что в чешском хоккее все хорошо. Ну да, есть Пастрняк, и я за него рад. Но надо смотреть в целом на игроков — и оценивать на дистанции в три-четыре года, поднимается ли наша сборная. А судить об уровне хоккея в стране по одному классному игроку «Бостона» — думаю, это неправильно.

«Мы сразу же предложили Ягру пост генменеджера сборной Чехии»

— Я недавно встречался с Яромиром Ягром, приезжал к нему в Кладно. Мог бы он однажды поработать с вами в сборной Чехии?

— Едва я пришел работать главным тренером сборной Чехии, сразу же поговорил с Ягром. Мы предлагали Яромиру пост генерального менеджера. Но он пока хочет быть действующим игроком. Я уважаю его решение.

Ягр сам должен сказать, чем хочет заниматься. Как только он решит, что пора помочь сборной Чехии, его подключат к этой теме моментально. Вообще Яромир — не просто спортсмен, а лицо чешского хоккея. Дипломат высшего уровня, наш амбассадор.

— Мы в России соскучились по Яну Коваржу. Прекрасный центрфорвард, вот и сейчас забил России. Он теперь выступает в швейцарском «Цуге». Как изменилась его игра?

— Коварж такой же, как был в КХЛ. Раньше — лидер «Металлурга», теперь — лидер сборной и «Цуга».

— Не пора ли Коваржу вернуться в КХЛ?

— Этот вопрос надо задать ему, почему он не хочет ехать в Россию.

— Он не говорил?