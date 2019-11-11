Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.11
Вашингтон Кэпиталз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
12.11
Каролина Харрикейнз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Торонто Мэйпл Ливз
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Эдмонтон Ойлерз
26
Хоккей. КХЛ
12.11
Металлург Мг
Трактор
Все события
Фоторепортажи
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
20:36 (мск), источник: Vesti.kz

Фарм-клуб «Барыса» отыгрался с 0:2 и победил «Сарыарку» в казахстанском дерби ВХЛ

Столичный «Номад» одержал волевую победу над карагандинской «Сарыаркой» в домашнем матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Казахстанское дерби прошло сегодня, 11 ноября, на площадке фарм-клуба «Барыса» и завершилось со счетом 3:2 по итогам серии буллитов.

На четвертой минуте Дмитрий Михайлов в большинстве вывел «Сарыарку» вперед, а через 58 секунд Владислав Никулин увеличил преимущество гостей, но шайбы Валентина Разумняка на 20-й и Дмитрия Гуркова на 25-й помогли «Номаду» сравнять счет. В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Валерий Гурин.

C 30 очками «Сарыарка» идет шестой во второй конференции, а «Номад» с 19 баллами занимает 14-е место из 16 клубов. Следующим соперником обоих команд станет «Зауралье»: столичный клуб примет соперника из Кургана 15 ноября, а карагандинцы спустя три дня.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Обладатель Кубка Казахстана по футболу определился с тренером перед дебютом в Лиге Европы
Даниил Медведев стартовал с поражения на Итоговом турнире АТР
Все билеты на матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия проданы
«Ювентус» не накажет Роналду за поведение в матче с «Миланом»
СМИ узнали зарплату Леонида Слуцкого в «Витессе»
Скандал в ФНЛ: «Торпедо» запрещают играть на стадионе Стрельцова
Главная распродажа года: что купить на Aliexpress сегодня
Клуб НХЛ выведет из обращения номер российского хоккеиста
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь