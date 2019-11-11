Фарм-клуб «Барыса» отыгрался с 0:2 и победил «Сарыарку» в казахстанском дерби ВХЛ

Казахстанское дерби прошло сегодня, 11 ноября, на площадке фарм-клуба «Барыса» и завершилось со счетом 3:2 по итогам серии буллитов.
На четвертой минуте Дмитрий Михайлов в большинстве вывел «Сарыарку» вперед, а через 58 секунд Владислав Никулин увеличил преимущество гостей, но шайбы Валентина Разумняка на 20-й и Дмитрия Гуркова на 25-й помогли «Номаду» сравнять счет. В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Валерий Гурин.
C 30 очками «Сарыарка» идет шестой во второй конференции, а «Номад» с 19 баллами занимает 14-е место из 16 клубов. Следующим соперником обоих команд станет «Зауралье»: столичный клуб примет соперника из Кургана 15 ноября, а карагандинцы спустя три дня.