Сборная России не безнадежна на Суперсерии. Мощный камбэк в матче с канадцами и эффектные голы

После перерыва в несколько дней команда Валерия Брагина продолжила выступление на Суперсерии-2019. В канадском Лондоне сборная России провела второй матч с командой юниорской лиги Онтарио, и вновь к гостям возникло немало вопросов по игре, особенно в первой половине встерчи. В последних двух матчах россияне забили всего два гола, и в отсутствие Хованова и Завгороднего (выступают в лиге Квебека) атака выглядела бледно. И казалось, что на этом турнире серьезных изменений в игре «Красной машины» мы уже не увидим. Так за счет чего же побеждать?

По всей видимости, тренерский штаб уповает на характер и индивидуальное мастерство отдельных ребят. Однако те, от кого ждали голов и передач, сейчас очевидно буксуют. Василий Подколзин пока не отличался в Канаде, но регулярно создает моменты, второй матч с Онтарио — лучшая его игра на турнире. Его связка с Иваном Морозовым (тройку с Савуновым Брагин в четвертом матче разбил) — одна из самых креативных в команде, да и бросают игроки «СКА-Невы» довольно много. Во втором периоде именно на их счету было два самых опасных момента у ворот канадцев. С Онтарио был заметен Амиров, который терялся в первых встречах. И совсем неудивительно, что именно Родион забил в четвертом матче. Гол в большинстве 18-летнему форварду создал как раз Подколзин, стянув на себя троих игроков соперника, ворвавшись в зону соперника и отдав изумительную передачу. Первое очко Василия на Суперсерии и первое реализованное большинство сборной России на турнире. У Подколзина было еще несколько эффектных проходов в атаке, но к голам они не провели.