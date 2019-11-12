Сборная России не безнадежна на Суперсерии. Мощный камбэк в матче с канадцами и эффектные голы
Первый гол 18-летнего Амирова и первое очко Подколзина.
Первый гол 18-летнего Амирова и первое очко Подколзина.
После перерыва в несколько дней команда Валерия Брагина продолжила выступление на Суперсерии-2019. В канадском Лондоне сборная России провела второй матч с командой юниорской лиги Онтарио, и вновь к гостям возникло немало вопросов по игре, особенно в первой половине встерчи. В последних двух матчах россияне забили всего два гола, и в отсутствие Хованова и Завгороднего (выступают в лиге Квебека) атака выглядела бледно. И казалось, что на этом турнире серьезных изменений в игре «Красной машины» мы уже не увидим. Так за счет чего же побеждать?
По всей видимости, тренерский штаб уповает на характер и индивидуальное мастерство отдельных ребят. Однако те, от кого ждали голов и передач, сейчас очевидно буксуют. Василий Подколзин пока не отличался в Канаде, но регулярно создает моменты, второй матч с Онтарио — лучшая его игра на турнире. Его связка с Иваном Морозовым (тройку с Савуновым Брагин в четвертом матче разбил) — одна из самых креативных в команде, да и бросают игроки «СКА-Невы» довольно много. Во втором периоде именно на их счету было два самых опасных момента у ворот канадцев. С Онтарио был заметен Амиров, который терялся в первых встречах. И совсем неудивительно, что именно Родион забил в четвертом матче. Гол в большинстве 18-летнему форварду создал как раз Подколзин, стянув на себя троих игроков соперника, ворвавшись в зону соперника и отдав изумительную передачу. Первое очко Василия на Суперсерии и первое реализованное большинство сборной России на турнире. У Подколзина было еще несколько эффектных проходов в атаке, но к голам они не провели.
Амиров счет сравнивал, а до этого соперник уже отличился. Сборная Онтарио открыла счет в середине первого периода после нескольких очень опасных атак по воротам Мифтахова. Второй гол во втором для себя матче забил Коннор Макмайкл. Комбинация получилась незамысловатой: наброс от синей линии и подставление. Макмайкл — проспект «Вашингтона», выбранный на прошлом драфте в первом раунде, и лучший бомбардир OHL, у которого в 16 матчах 41 (19+22) очко. В Северной Америке не зря называют 18-летнего нападающего новым Овечкиным.
У канадцев в третьем периоде еще отличился Серрон Ноэл, обокравший защитника при выходе и зоны и обыграв Мифтахова.
Serron Noel steals and snipes to gives Team @OHLHockey the lead.