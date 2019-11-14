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11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошмарно обидное поражение России от Канады. Не забили в пустые и отдали победу

Команда Валерия Брагина проиграла пятый матч Суперсерии в овертайме — 1:2.

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Источник: ФХР

Суперсерия
Сборная WHL — Россия U20 — 2:1 ОТ (0:1; 0:0; 1:0; 1:0)
Голы: Байрэм (Казенс, Фут), Эддисон (Байрэм, Майер) — Соркин (Малышев, Телегин). Вратари: Майер — Мифтахов. Броски: 26−26. Штраф: 4−8.
Счет в серии: 3−2.

Канада

Пожалуй, самой большой сюрприз пятого матча Суперсерии — вялая и неинтересная Канада на протяжении почти всей игры. Если россияне, ведя в счете, имели право на «скучность» (да, за нее они потом поплатились), то безынициативность Западной лиги удивляла — будто у ее хоккеистов не всего два матча, чтобы побороться за место на МЧМ, а целых десять. Не сравнить со сборной Онтарио, которая по крайней мере в первой игре задавила россиян скоростями, и сборной Квебека, которая показала что-то близкое к своему максимуму.

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Канадскую команду, которая поедет через полтора месяца в Чехию, сложно оценивать по трем разным частям, которые ее составят, но уже очевидно, что ничего страшного и непобедимого в ней не будет — «Кленовые листья» окажутся в ряду фаворитов, но не станут первыми из них.

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Оборона

И даже до кошмара, который приключился в концовке, еще не пропустившего Амира Мифтахова сложно было назвать очевидным героем матча. Он был хорош, выдал несколько неплохих спасений, пару отличных — но ничего сверхъестественного. Почти всю игру команда Валерия Брагина здорово разрушала, без сильных пожаров оборонялась в меньшинстве, не ошибалась (допустивший грубую оплошность в четвертом матче Захар Шабловский сел в запас) — и была близка, чтобы довольно буднично закончить встречу с «сухарем».

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Что не нравилось и при счете 1:0 — россияне, даже владея инициативой в первых двух периодах, не особенно упорствовали в том, чтобы забросить вторую шайбу, которая при такой скупости команд в атаке решила бы исход встречи. Здорово, как и против Онтарио, действовала тройка Амиров-Морозов-Подколзин, лучший матч в серии сыграло звено Соркина (он и забил единственный наш гол — причем в большинстве) — но было очевидно, что желание сохранить результат превалировало над попытками забить еще.

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Развязка

Хуже всего после матча наверняка себя чувствует нападающий «Динамо» Илья Круглов, который в отличной ситуации не забил в пустые ворота, когда «западники» сняли вратаря. В овертайме камера выхватила его — он был абсолютно подавлен.

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Пожалуй, единственный реально выделявшийся в составе Канады хоккеист — защитник Боуэн Байрам (четвертый номер драфта-2019) — спас свою команду, пробив Мифтахова через минуту после промаха Круглова. А в овертайме сборная Западной лиги вырвала победу. Очень, очень обидно.

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Павел Климовицкий

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