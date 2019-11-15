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17:07 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» начинает борьбу за выход в финал Континентального кубка IIHF

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» сегодня начинает борьбу за выход в финал Континентального кубка IIHF, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первым соперником команды Сергея Пушкова станет украинский «Донбасс». Встреча двух дружин начнется в 16:00 по минскому времени. Команда, цвета которой защищают белорусские хоккеисты Степан Горячевских, Илья Коренчук, Иван Рыбчик и Александр Матерухин, стала сильнейшей в группе С предыдущего раунда розыгрыша почетного трофея. Действующие чемпионы Украины сейчас на втором месте в национальном чемпионате.

В матче чемпионата накануне отъезда в Краков «Донбасс» одержал победу на выезде над клубом «Белый Барс» (Белая Церковь) с результатом 4:0. Степан Горячевских провел всю игру и оформил «шатаут». Илья Коренчук стал автором третьей шайбы команды, а Александр Матерухин ассистировал при первом взятии ворот соперников.

Что касается «Немана», то гродненский клуб сейчас лидирует в белорусском чемпионате. Перед отбытием в Польшу команда в матче экстралиги А уверенно разобралась с «Гомелем» — 4:2. У победителей отличились Артем Левша, Антон Елисеенко, Никита Ремезов и Артем Кислый.

За две путевки в финальный раунд Континентального кубка IIHF, который пройдет с 10 по 12 января 2020 года, помимо «Немана» и «Донбасса» спорят «Краковия» (Краков, Польша) и «Бейбарыс» (Атырау, Казахстан). С чемпионами Казахстана белорусы сыграют 16 ноября в 16:00, а с серебряными медалистами чемпионата Польши померяются силами 17 ноября в 17:00.

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