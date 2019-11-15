Гродненский «Неман» начинает борьбу за выход в финал Континентального кубка IIHF

Первым соперником команды Сергея Пушкова станет украинский «Донбасс». Встреча двух дружин начнется в 16:00 по минскому времени. Команда, цвета которой защищают белорусские хоккеисты Степан Горячевских, Илья Коренчук, Иван Рыбчик и Александр Матерухин, стала сильнейшей в группе С предыдущего раунда розыгрыша почетного трофея. Действующие чемпионы Украины сейчас на втором месте в национальном чемпионате.

В матче чемпионата накануне отъезда в Краков «Донбасс» одержал победу на выезде над клубом «Белый Барс» (Белая Церковь) с результатом 4:0. Степан Горячевских провел всю игру и оформил «шатаут». Илья Коренчук стал автором третьей шайбы команды, а Александр Матерухин ассистировал при первом взятии ворот соперников.

Что касается «Немана», то гродненский клуб сейчас лидирует в белорусском чемпионате. Перед отбытием в Польшу команда в матче экстралиги А уверенно разобралась с «Гомелем» — 4:2. У победителей отличились Артем Левша, Антон Елисеенко, Никита Ремезов и Артем Кислый.