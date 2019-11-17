Андрей Стась в декабре приедет в расположение сборной Беларуси
Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) заявил корреспонденту «Прессбола» о том, что в декабре приедет в расположение сборной Беларуси.
Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) заявил корреспонденту «Прессбола» о том, что в декабре приедет в расположение сборной Беларуси.
Отметим, в середине декабря во время международной паузы в КХЛ сборная Беларуси проведет поединки в Венгрии на Турнире шести наций.