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16 ноября, источник: Прессбол

Андрей Стась в декабре приедет в расположение сборной Беларуси

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась после победы над минским «Динамо» (2:1 Б) заявил корреспонденту «Прессбола» о том, что в декабре приедет в расположение сборной Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

Отметим, в середине декабря во время международной паузы в КХЛ сборная Беларуси проведет поединки в Венгрии на Турнире шести наций.

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