Гродненский «Ритм» победил на турнире по индор-хоккею среди женских команд
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Ритм» выиграл III Минский международный турнир по
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Ритм» выиграл III Минский международный турнир по
По завершении соревнований у «Ритма» и национальной команды Беларуси было одинаковое количество очков. Разница забитых и пропущенных мячей у этих команд также оказалась равной. Но «Ритму» в сумме удалось забить на 1 мяч больше. Второе место досталось национальной команде Беларуси. На третьей позиции остановился ХК «Минск».
У мужчин на турнире на высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены ХК «Минск-1», которые в финальном противостоянии обыграли брестский «Строитель». Бронза досталась команде «Минск-2».
Также в состязаниях приняли участие команды из Украины.