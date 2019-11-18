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18:15 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Ритм» победил на турнире по индор-хоккею среди женских команд

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Ритм» выиграл III Минский международный турнир по индор-хоккею среди женских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

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По завершении соревнований у «Ритма» и национальной команды Беларуси было одинаковое количество очков. Разница забитых и пропущенных мячей у этих команд также оказалась равной. Но «Ритму» в сумме удалось забить на 1 мяч больше. Второе место досталось национальной команде Беларуси. На третьей позиции остановился ХК «Минск».

У мужчин на турнире на высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены ХК «Минск-1», которые в финальном противостоянии обыграли брестский «Строитель». Бронза досталась команде «Минск-2».

Также в состязаниях приняли участие команды из Украины.

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