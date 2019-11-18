Гродненский «Ритм» победил на турнире по индор-хоккею среди женских команд

По завершении соревнований у «Ритма» и национальной команды Беларуси было одинаковое количество очков. Разница забитых и пропущенных мячей у этих команд также оказалась равной. Но «Ритму» в сумме удалось забить на 1 мяч больше. Второе место досталось национальной команде Беларуси. На третьей позиции остановился ХК «Минск».