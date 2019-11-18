Защитник с 12 сезонами в КХЛ помог фарм-клубу «Барыса» победить российскую команду
Казахстанские клубы провели домашние матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели домашние матчи в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
В Караганде «Сарыарка» в овертайме проиграла «Зауралье» — 2:3.
У «Сарыарка» на 26-й минуте большинство реализовал Эдгарс Кулда, а на 37-й — Сергей Кузнецов. На это «Зауралье» ответило шайбами Никиты Жукова (28-я минута, в большинстве) и Камиля Шиафотдинова (35-я), а в овертайме на четвертой минуте забил Андрей Мнихович.
В столице «Номад» со счетом 3:2 победил «Горняк» из Учалы.
У хозяев на 25-й минуте большинство реализовал 35-летний защитник «Барыса» Максим Семенов, который впервые за 12 сезонов КХЛ переведен в
Все три казахстанских клуба играют во второй конференции: на восьмом месте идет «Сарыарка» (31 очко), на десятом — «Торпедо» (30), а на 14-м из 16 команд — «Номад» (21). Следующие матчи пройдут 20 ноября: в 18:30