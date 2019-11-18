Защитник с 12 сезонами в КХЛ помог фарм-клубу «Барыса» победить российскую команду

Усть-каменогорское «Торпедо» со счетом 3:2 победило «Южный Урал». У хозяев забили Никита Сироткин (32), Андрей Виноградов (35) и Евгений Рымарев (40), а у гостей — Арсен Нургалиев (24) и Дмитрий Марченков (54).

В Караганде «Сарыарка» в овертайме проиграла «Зауралье» — 2:3.

У «Сарыарка» на 26-й минуте большинство реализовал Эдгарс Кулда, а на 37-й — Сергей Кузнецов. На это «Зауралье» ответило шайбами Никиты Жукова (28-я минута, в большинстве) и Камиля Шиафотдинова (35-я), а в овертайме на четвертой минуте забил Андрей Мнихович.

В столице «Номад» со счетом 3:2 победил «Горняк» из Учалы.

У хозяев на 25-й минуте большинство реализовал 35-летний защитник «Барыса» Максим Семенов, который впервые за 12 сезонов КХЛ переведен в фарм-клуб, на 42-й забил Кирилл Панюков, а на 59-й — Саян Данияр. У гостей дубль оформил Дмитрий Жукенов, отличившийся на седьмой и 44-й минутах.