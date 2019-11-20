Лукашенко: Не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте
Президент страны Александр Лукашенко рассказал белорусским хоккеистам, как нужно побеждать канадцев, американцев и россиян.
Президент страны Александр Лукашенко рассказал белорусским хоккеистам, как нужно побеждать канадцев, американцев и россиян.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть талантливые спортсмены и тренеры.
По его мнению, уже пора действовать и серьезнейшим образом подготавливать команды, а не рассчитывать на
«В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте. Два раза обежите канадца, американца или россиянина — не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же», — заметил президент на собрании НОК Беларуси.
«Все мы несем ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — “ай, это президент”. Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим», — цитирует президента Беларуси president.gov.by.