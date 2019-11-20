Лукашенко: Не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте

Источник: РИА "Новости"

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть талантливые спортсмены и тренеры.

По его мнению, уже пора действовать и серьезнейшим образом подготавливать команды, а не рассчитывать на какие-то перспективы, о которых говорят многие годы.

«В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте. Два раза обежите канадца, американца или россиянина — не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же», — заметил президент на собрании НОК Беларуси.