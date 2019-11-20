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19 ноября, источник: Прессбол

Лукашенко: Не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте

Президент страны Александр Лукашенко рассказал белорусским хоккеистам, как нужно побеждать канадцев, американцев и россиян.

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Источник: РИА "Новости"

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть талантливые спортсмены и тренеры.

По его мнению, уже пора действовать и серьезнейшим образом подготавливать команды, а не рассчитывать на какие-то перспективы, о которых говорят многие годы.

«В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте. Два раза обежите канадца, американца или россиянина — не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же», — заметил президент на собрании НОК Беларуси.

«Все мы несем ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — “ай, это президент”. Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим», — цитирует президента Беларуси president.gov.by.

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