Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ХК Динамо
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ЦСКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Б
43
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Северсталь
42
Хоккей. НХЛ
21.11
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
21.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
14
Все события
Фоторепортажи
11Трусова выиграла второй Гран-при подряд
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
20:27 (мск), источник: Vesti.kz

Не уходит со льда без очков. Как 18-летний игрок тащит фарм-клуб «Барыса»

Нападающий «Снежных Барсов» Диас Гусейнов пять матчей подряд в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) набирает очки за результативность — у 18-летнего игрока уже 34 балла за сезон, он является одним из самых результативных хоккеистов турнира. О текущей ситуации обновленного фарм-клуба «Барыса» — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Лидер «Снежных Барсов» открыл результативную серию 4 октября, когда забил гол «Мамонтам Югры». Отличился форвард в матчах с «Реактором» и «Спутником», с которыми казахстанцы сыграли по два раза. В этих четырех встречах нападающий набрал восемь очков (3+5).

В 30 матчах регулярного чемпионата на его счету 34 балла (7+27). В МХЛ казахстанец делит третье место с Дмитрием Шешиным из «Стальных Лисов». Впереди только дуэт из «Алтая» — Стас Петросян (54 очка) и Герман Шапорев (40 очков).

Результативная серия помогла «Снежным Барсам» набрать очки, но существенно на положении не сказалась. С 18 баллами столичный клуб занимает 15 место на «Востоке», а от восьмерки сильнейших их отделяют 17 баллов. Пройдено меньше половины дистанции, но спасти ситуации будет сложно.

Напомним, следующие матчи «Снежные Барсы» проведут 23—24 ноября, когда примут «Ладью» из Тольятти. Российская команда занимает 14 место в Восточной конференции с 24 очками.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Британия с Энди Марреем одержала победу перед матчем против Казахстана в Кубке Дэвиса
Овечкин: Кубок мира — обычный турнир, я хочу на Олимпиаду
Канделаки резко ответила фанатам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча с россиянами
Евгений Кафельников оценил игру россиян на Кубке Дэвиса
СМИ узнали о тайной свадьбе Криштиану Роналду в Марокко
«Спартак» прервал трехматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ
Российский клуб уступил в гостевом матче Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь