Не уходит со льда без очков. Как 18-летний игрок тащит фарм-клуб «Барыса»

Лидер «Снежных Барсов» открыл результативную серию 4 октября, когда забил гол «Мамонтам Югры». Отличился форвард в матчах с «Реактором» и «Спутником», с которыми казахстанцы сыграли по два раза. В этих четырех встречах нападающий набрал восемь очков (3+5).
В 30 матчах регулярного чемпионата на его счету 34 балла (7+27). В МХЛ казахстанец делит третье место с Дмитрием Шешиным из «Стальных Лисов». Впереди только дуэт из «Алтая» — Стас Петросян (54 очка) и Герман Шапорев (40 очков).
Результативная серия помогла «Снежным Барсам» набрать очки, но существенно на положении не сказалась. С 18 баллами столичный клуб занимает 15 место на «Востоке», а от восьмерки сильнейших их отделяют 17 баллов. Пройдено меньше половины дистанции, но спасти ситуации будет сложно.
Напомним, следующие матчи «Снежные Барсы» проведут 23—24 ноября, когда примут «Ладью» из Тольятти. Российская команда занимает 14 место в Восточной конференции с 24 очками.