Не уходит со льда без очков. Как 18-летний игрок тащит фарм-клуб «Барыса»

Лидер «Снежных Барсов» открыл результативную серию 4 октября, когда забил гол «Мамонтам Югры». Отличился форвард в матчах с «Реактором» и «Спутником», с которыми казахстанцы сыграли по два раза. В этих четырех встречах нападающий набрал восемь очков (3+5).

В 30 матчах регулярного чемпионата на его счету 34 балла (7+27). В МХЛ казахстанец делит третье место с Дмитрием Шешиным из «Стальных Лисов». Впереди только дуэт из «Алтая» — Стас Петросян (54 очка) и Герман Шапорев (40 очков).

Результативная серия помогла «Снежным Барсам» набрать очки, но существенно на положении не сказалась. С 18 баллами столичный клуб занимает 15 место на «Востоке», а от восьмерки сильнейших их отделяют 17 баллов. Пройдено меньше половины дистанции, но спасти ситуации будет сложно.