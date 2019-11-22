Передача Жайлауова за 28 секунд до сирены спасла фарм-клуб «Барыса» от поражения в основное время

Карагандинская «Сарыарка» на своем льду проиграла «Южному Уралу» — 1:4.

Автором единственной шайбы «Сарыарки» на 30-й минуте стал латвийский форвард Эдгарс Кулда. У «Южного Урала» на третьей минуте забил Илья Скворцов, на 24-й — Максим Шипин, на 38-й — Дмитрий Антонов, а на 50-й — Егор Дорофеев, поразивший пустые ворота.

В Нур-Султане «Номад» в серии буллитов уступил «Челмету» — 1:2.

В основное время команды обменялись шайбами в большинстве: у «Челмета» на 38-й минуте забил Александр Тридчиков, но за 28 секунд до финальной сирены игру в овертайм перевел Дмитрий Гурков, которому ассистировали Кирилл Панюков и Талгат Жайлауов, успевшие поиграть в этом сезоне КХЛ за «Барыс». В серии буллитов решающий бросок реализовал Андрей Гришаков.