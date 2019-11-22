Передача Жайлауова за 28 секунд до сирены спасла фарм-клуб «Барыса» от поражения в основное время
Два казахстанских клуба провели очередные матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Два казахстанских клуба провели очередные матчи в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» на своем льду проиграла «Южному Уралу» — 1:4.
Автором единственной шайбы «Сарыарки» на 30-й минуте стал латвийский форвард Эдгарс Кулда. У «Южного Урала» на третьей минуте забил Илья Скворцов, на 24-й — Максим Шипин, на 38-й — Дмитрий Антонов, а на 50-й — Егор Дорофеев, поразивший пустые ворота.
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В основное время команды обменялись шайбами в большинстве: у «Челмета» на 38-й минуте забил Александр Тридчиков, но за 28 секунд до финальной сирены игру в овертайм перевел Дмитрий Гурков, которому ассистировали Кирилл Панюков и Талгат Жайлауов, успевшие поиграть в этом сезоне КХЛ за «Барыс». В серии буллитов решающий бросок реализовал Андрей Гришаков.
C 33 очками «Сарыарка» идет седьмой во второй конференции, а «Номад» с 24 очками занимает 14-е место из 16 команд. В следующих матчах карагандинцы 24 ноября в 17:00 примут «Челмет», а столичный клуб спустя два дня в 19:30 встретится в