ФХР представила программу подготовки российских хоккеистов «Красная машина»

Источник: Reuters

В ходе презентации были представлены теоретические пособия для игроков от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей, а также мобильное приложение с видеоуроками для тренеров. Также в ходе мероприятия состоялись мастер-классы, которые провели тренеры олимпийской сборной России Олег Браташ и Николай Хабибулин, а также тренер по развитию игроков сборных ФХР Дэниэл Бохнер и другие специалисты.

«Наша программа — это азбука хоккея для тех, кто им занимается, единый стандарт образования. Все тренеры, родители, дети могут скачать ее и изучить, она абсолютно бесплатна. Над программой работали более 20 человек — это наша комплексная научная группа. При ее создании мы изучили опыт наших ведущих советских тренеров, наработки других стран и добавили свои», — сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«В нашей программе учтены не только спортивная подготовка, но и психология, питание, общение с родителями и партнерами по команде. Да, это хоккейная программа, но она дает возможность для воспитания гармоничной личности. Даже если игрок не становится профессиональным хоккеистом, он будет готов к взаимодействию с миром, по жизни быть командным игроком», — добавил он.

Заместитель министра РФ Сергей Косилов отметил работу ФХР по разработке и внедрению тренировочных программ: «В октябре прошлого года утверждена концепция по подготовке спортивного резерва в нашей стране. Предусмотрена подготовка и внедрение типовых тренировочных программ по всем видам спорта. Благодаря такому подходу и отношению, которое демонстрирует Федерация хоккея России, первой ласточкой среди таких программ и является “Красная машина”. Она предусматривает подготовку резерва совсем в другом качестве. Можно смело рассчитывать, что в ближайшее время мы вырастим новое поколение олимпийских чемпионов».



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