ФХР представила программу подготовки российских хоккеистов «Красная машина»
СОЧИ, 23 ноября. Федерация хоккея России (ФХР) презентовала все разделы национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Презентация прошла в Сочи, сообщает
СОЧИ, 23 ноября. Федерация хоккея России (ФХР) презентовала все разделы национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Презентация прошла в Сочи, сообщает
В ходе презентации были представлены теоретические пособия для игроков от 6 до 16 лет, отдельное пособие по подготовке вратарей, а также мобильное приложение с видеоуроками для тренеров. Также в ходе мероприятия состоялись
«Наша программа — это азбука хоккея для тех, кто им занимается, единый стандарт образования. Все тренеры, родители, дети могут скачать ее и изучить, она абсолютно бесплатна. Над программой работали более 20 человек — это наша комплексная научная группа. При ее создании мы изучили опыт наших ведущих советских тренеров, наработки других стран и добавили свои», — сказал первый
«В нашей программе учтены не только спортивная подготовка, но и психология, питание, общение с родителями и партнерами по команде. Да, это хоккейная программа, но она дает возможность для воспитания гармоничной личности. Даже если игрок не становится профессиональным хоккеистом, он будет готов к взаимодействию с миром, по жизни быть командным игроком», — добавил он.
Заместитель министра РФ Сергей Косилов отметил работу ФХР по разработке и внедрению тренировочных программ: «В октябре прошлого года утверждена концепция по подготовке спортивного резерва в нашей стране. Предусмотрена подготовка и внедрение типовых тренировочных программ по всем видам спорта. Благодаря такому подходу и отношению, которое демонстрирует Федерация хоккея России, первой ласточкой среди таких программ и является “Красная машина”. Она предусматривает подготовку резерва совсем в другом качестве. Можно смело рассчитывать, что в ближайшее время мы вырастим новое поколение олимпийских чемпионов».
Программа разработана ФХР и принята Министерством спорта России в качестве федерального стандарта подготовки игроков. Она позволит всем российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования. В настоящий момент программа «Красная машина» проходит этап внедрения в хоккейных школах страны. По ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600