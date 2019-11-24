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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» и «Торпедо» победили российские клубы

Два казахстанских клуба провели матчи с российскими соперниками в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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В Караганде «Сарыарка» со счетом 4:2 победила челябинский «Челмет».

У «Сарыарки» в равных составах на третьей минуте забил Антон Горбачев, а на 35-й — Вадим Хлопотов. В большинстве у карагандинцев на 27-й отличился Эдгарс Кулда, а на 47-й — Павел Лукин. На это «Челмет» ответил шайбами Александра Кирпичникова (четвертая минута) и Дмитрия Тарасова (34-я, в большинстве).

Во время загрузки произошла ошибка.

Усть-каменогорское «Торпедо» в гостях обыграло в овертайме курганское «Зауралье» — 3:2.

По ходу игры «Торпедо» дважды уступало в счете, но перевело игру в овертайм за три секунды до конца основного времени. У усть-каменогорцев дублем отметился Евгений Рымарев, забивший на 13-й и 60-й минутах, а в овертайме с его передачи отличился Александр Тарасов. У «Зауралья» автором шайбы на 13-й минуте стал Павел Фильченков, а на 39-й — Антон Рехтин, реализовавший большинство.

C 35 очками «Сарыарка» идет шестой во второй конференции, а «Торпедо» с 33 баллами занимает восьмое место из 16 клубов. В следующих матчах усть-каменогорцы 26 ноября в гостях встретятся с «Горняком» из Учалы, а карагандинцы 2 декабря на выезде сыграют с «Зауральем» — обе встречи начнутся в 19:30 по времени Нур-Султана..

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