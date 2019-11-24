«Сарыарка» и «Торпедо» победили российские клубы

В Караганде «Сарыарка» со счетом 4:2 победила челябинский «Челмет».

У «Сарыарки» в равных составах на третьей минуте забил Антон Горбачев, а на 35-й — Вадим Хлопотов. В большинстве у карагандинцев на 27-й отличился Эдгарс Кулда, а на 47-й — Павел Лукин. На это «Челмет» ответил шайбами Александра Кирпичникова (четвертая минута) и Дмитрия Тарасова (34-я, в большинстве).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7Zyu_zJTjxU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Усть-каменогорское «Торпедо» в гостях обыграло в овертайме курганское «Зауралье» — 3:2.

По ходу игры «Торпедо» дважды уступало в счете, но перевело игру в овертайм за три секунды до конца основного времени. У усть-каменогорцев дублем отметился Евгений Рымарев, забивший на 13-й и 60-й минутах, а в овертайме с его передачи отличился Александр Тарасов. У «Зауралья» автором шайбы на 13-й минуте стал Павел Фильченков, а на 39-й — Антон Рехтин, реализовавший большинство.