«Сарыарка» и «Торпедо» победили российские клубы
Два казахстанских клуба провели матчи с российскими соперниками в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Два казахстанских клуба провели матчи с российскими соперниками в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
В Караганде «Сарыарка» со счетом 4:2 победила челябинский «Челмет».
У «Сарыарки» в равных составах на третьей минуте забил Антон Горбачев, а на 35-й — Вадим Хлопотов. В большинстве у карагандинцев на 27-й отличился Эдгарс Кулда, а на 47-й — Павел Лукин. На это «Челмет» ответил шайбами Александра Кирпичникова (четвертая минута) и Дмитрия Тарасова (34-я, в большинстве).
По ходу игры «Торпедо» дважды уступало в счете, но перевело игру в овертайм за три секунды до конца основного времени. У
C 35 очками «Сарыарка» идет шестой во второй конференции, а «Торпедо» с 33 баллами занимает восьмое место из 16 клубов. В следующих матчах