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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Лады» обыграли ЦСК ВВС в матче чемпионата ВХЛ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Тольяттинская «Лада» одержала победу над самарским ЦСК ВВС в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

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Встреча в Тольятти закончилась со счетом 4:2 (2:0, 0:0, 2:2). В составе хозяев шайбы забросили Семен Кизимов (9-я и 14-я минуты), Александр Тимирёв (44-я) и Андрей Белозёров (55-я). У армейцев отличились Сергей Скворцов (44-я) и Радель Фазлеев (47-я).

Для ЦСК ВВС это поражение стало четвертым подряд, а «Лада» одержала восьмую победу в последних десяти встречах.

Результаты других матчей дня в ВХЛ:

«Горняк» (Учалы) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:5 (1:0, 0:4, 2:1),

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0),

«Сарыарка» (Караганда) — «Челмет» (Челябинск) — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0),

«Зауралье» (Курган) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1).

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